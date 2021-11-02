«مرغ دریایی دایی وانیا» در راه سنگلج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، نمایش «مرغ دریایی دایی وانیا» به نویسندگی آرمان طیران، کارگردانی حسین حیدری پور و تهیه کنندگی ساغر لطفی نژاد از ۱۳ آبان تا ۱۰ آذر ساعت ۱۸ در تماشاخانه سنگلج روی صحنه می‌رود.

حسین محمدی، مهدی علی‌نژاد، حامد شیخی، محمد شایان طهماسب پور، حسین کرمی، رضا حسین نژاد، رضا طالبی زاده، سرور ابراهیمی، مهشید گودرزی، زهرا فدوی صامتی، بهاره جهانبانی، نازیلا عظیمی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

گروه طرب‌سازان این نمایش عبارتند از کمانچه: علی جباری، تار: حسین اسدی، تنبک: نگین مرتضوی، آواز: امیرحسین انصافی.

در خلاصه داستان نمایش «مرغ دریایی دایی وانیا» آمده است: مرغ دریایی چخوف به ایران آمده است؛ این نویسنده بزرگ برای پیدا کردن مرغ دریایی خود قصد آمدن به ایران را دارد ولی ...

از دیگر عوامل این اثر نمایشی می‌توان به مجری طرح: سارا داروفروش، مباشر: رضا طالبی زاده، لعبت گردان: ساغر لطفی نژاد، عذرا امامی، صحنه گردان: مونا تسبیحی، صحنه پرداز: حسین نعیمایی، تن پوش و مشاور: سعید بنی اسد، بزک: منیر صمدانی نیا، مباشرین بزک: فاطمه غیاثوند، فریبا جوادی، محمدرضا کریمی، روشنایی: سحر جوان، اخبار و اطلاعات: سیدمحمدصادق سیادت، بحر طویل: مهدی ملکی، عکاس باشی: فاطمه عرب، اعلان و برنوشت: فاطمه عبدالرحیمی، آگهی تصویری: مصطفی خمسه، تصویرسازی: سیدرضا امیری نائینی اشاره کرد.

تماشاخانه سنگلج در خیابان بهشت، ضلع جنوبی پارک شهر واقع است.