لزوم تزریق تسهیلات کافی به تولیدکنندگان پوشاک دینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری پیش از ظهر سه شنبه در شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: شبکه‌های مجازی و ماهواره‌ای تلاش فراوانی برای از بین بردن فرهنگ حجاب و عفاف دارند لذا دستگاه‌های استان باید در این خصوص بیشتر تلاش کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی ادامه داد: با توجه به اینکه مباحث فرهنگی زمان بَر است، نباید مصوبه جدید عامل فراموشی مصوبات قبلی شود بلکه باید به مصوبات پیشین اضافه و پیگیری شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی بیان کرد: باید به مجموعه‌هایی که قصد تولید پوشاک دینی دارند اعتبارات و تسهیلات کافی تزریق شود.

وی به موضوع ورزش‌های مختلط هم اشاره کرد و با تأکید بر اینکه ورزش برای سلامتی همه لازم و ضروری است، افزود: اختلاط زن و مرد در این حوزه جایز نیست و ممنوعیت ورزش مختلط باید تبدیل به قانون شده و به عنوان مصوبه این نشست پیگیری شود.

حجت الاسلام نوری ممنوعیت سگ گردانی در مکان‌های عمومی را دیگر مصوبه اجرایی این نشست اعلام کرد و گفت: در شأن جامعه دینی نیست که افراد همراه با سگ در اماکن عمومی تردد کرده و برای دیگران مزاحمت ایجاد کنند.

امام جمعه بجنورد با اشاره به مصوبه قبلی این نشست در بحث سلامت و سند ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری در مقابله با کرونا، گفت: برای این مهم باید کارگروه‌هایی متناظر با کارگروه‌های وزارت متبوع تشکیل و هر سه ماه گزارش کار اعلام شود.