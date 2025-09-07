به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگی و عمومی خراسان شمالی که در سالن جلسات دفتر نماینده ولیفقیه برگزار شد، اظهار کرد: برخی از مصوبات جلسات جنبه موردی دارند و باید بلافاصله اجرا شوند، اما مصوبات حوزه مصرف انرژی باید استمرار داشته باشند.
وی افزود: مدیریت صحیح مصرف انرژی باید بهگونهای انجام شود که منابع طبیعی پاسخگوی نسلهای آینده نیز باشد.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی با اشاره به طرح مدیریت فرهنگی پس از دفاع ۱۲ روزه گفت: این طرح باید ابلاغ و پیگیری شود و همه دستگاهها موظف به اجرای مصوبات هستند.
امامجمعه بجنورد درباره طرح «طوبی ۲» نیز تصریح کرد: در این طرح کمیتهها باید همفکری و همکاری بیشتری داشته باشند و مسائل فرهنگی و حقوقی را بهصورت دو جانبه بررسی و پیگیری کنند تا تصمیمگیریهای مؤثری انجام شود.
حجتالاسلام نوری همچنین به تبلیغات غیراخلاقی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: فعالیتهای تبلیغی نباید ضدفرهنگی باشند و لازم است دستگاههای فرهنگی در این حوزه ورود جدی داشته باشند.
امامجمعه بجنورد با تأکید بر ضرورت اجرای قانون حجاب بیان کرد: باید برای دانشآموزان و دانشجویان برنامهریزی مناسبی در حوزه حجاب صورت گیرد و برگزاری همایشهای سلامت اجتماعی برای مدیران و معلمان میتواند بسیاری از مشکلات و آسیبهای اجتماعی را کاهش دهد.
