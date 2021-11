به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گوشی هوشمند در حال اجرا و باتری گوشی شما خالی شده است؟ پس نیاز دارید در این موقع یکی از بهترین پاور بانک‌ها را وصل کنید تا بتوانید کار خود را ادامه دهید. وجود پاور بانک‌ها ضروری است. پردازنده‌ها قدرتمندتر شده‌اند و گوشی‌های هوشمند به مصرف انرژی بیشتری نیاز دارند. گوشی‌های هوشمند به باتری نیاز دارند که بتواند آن‌ها را در مواقع ضروری یاری کند و کاربران با پیغام ۱۵ درصد از شارژ باقی مانده است، مواجه نشوند.

با این حال، یک پاوربانک، همیشه می‌تواند به عنوان شارژ مجدد تلقی شود. حتی زمانی که از خانه دور هستید و به برق دسترسی ندارید. در واقع، با بهترین پاوربانک ۲۰۲۱ می‌توانید آخر هفته خانه را ترک کنید یا به سفر بروید و همچنان گوشی خود را روشن نگه دارید.

این موضوع تنها شامل گوشی‌های هوشمند نمی‌شود که می‌توانند از ویژگی‌های پاور بانک سود ببرند. تبلت‌ها، دوربین‌های دیجیتال، اسپیکر بلوتوث، قلم لمسی تاچ موبایل و دیگر لوازم جانبی موبایل اغلب می‌توانند با شارژ کردن کار کنند و اگر دوست دارید با موبایل بازی کنید، خرید لوازم جانبی موبایل همچون پاور بانک یکی از الزامات است.

با وجود برندها و مدل‌های بسیار زیاد، کدام یک را باید بخرید؟ ما برای کمک اینجا هستیم. ما شما را به سمت بهترین پاوربانک ۲۰۲۱ موجود در بازار راهنمایی می‌کنیم.

چگونه بهترین پاوربانک یا شارژر را برای خود انتخاب کنیم؟

بهترین پاوربانک را براساس شرایط استفاده خود و نوع گوشی هوشمند خود می‌بایست انتخاب کنید. در ادامه چند مورد ذکر شده که می‌تواند در هنگام خرید بهترین پاور بانک شما را یاری کند.

چه نوع پاوربانکی بخریم؟

اساسا، شما سعی می‌کنید انتخاب متعادلی برای چهار عامل اندازه، سرعت، ظرفیت و قیمت داشته باشید. قوانین به اندازه کافی ساده هستند، هرچه کمتر هزینه کنید، ظرفیت کمتر و پاوربانک کندتر شارژ می‌شود.

پاوربانک های ارزان قیمت

ارزان‌ترین و کوچکترین پاور بانک‌ها ظرفیتی بین ۲۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت خواهند داشت. این روزها از هر چیزی کمتر از ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت اجتناب می‌کنیم زیرا شارژ کافی برای سوخت گیری بیشتر گوشی‌های هوشمند جدید را نخواهد داشت. با این حال، در انتهای این محدوده، شما ظرفیت کافی برای شارژ مجدد تلفن یا تبلت خود را خواهید داشت.

پاوربانک های میان رده

زمان خرید به پاوربانک‌هایی با ظرفیت ۱۰۰۰.۲۰۰۰۰ میلی آمپر ساعتی و اتصال بهتر آن‌ها توجه کنید. شما ممکن است نیاز به افزایش اندازه و وزن برای مطابقت داشته باشید. باتری‌های ۲۰۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی می‌توانند تقریبا به اندازه یک گوشی هوشمند با صفحه‌نمایش بزرگ باشند اما ۵۰ درصد نیز سنگین‌تر هستند. با این حال، با فست شارژ ۴ و USB PD، شارژ بسیار سریع‌تری نیز خواهید داشت.

پاور بانک های گران قیمت

شما می‌توانید پاوربانک بزرگ‌تری را با ظرفیت‌های ۲۰۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و تا ۲۶۸۰۰ میلی‌آمپر ساعت یا بیشتر بخرید. مزیت این پاور بانک‌ها USB C با Quick Charge ۴ و USB PD است. شما می‌توانید چندین دستگاه را اغلب به طور همزمان شارژ کنید و به اندازه کافی شارژ خواهید داشت که آن‌ها را برای یک آخر هفته کامل یا حتی بیشتر نگه دارید.

به چه چیز دیگری باید توجه کنیم؟

همه پاوربانک‌ها دارای یک پورت micro USB یا USB C برای شارژ پاوربانک و همچنین یک پورت USB A برای شارژ دستگاه‌های تلفن همراه شما هستند. اگر کابل micro USB یا USB C ندارید نگران نباشید زیرا معمولا در جعبه وجود دارد. اگر یک درگاه USB C وجود دارد، معمولا می‌توانید با استفاده از آن یا درگاه USB A شارژ کنید و با USB C از سریع‌ترین گزینه شارژ پشتیبانی می‌کند. دستگاه‌های دارای چندین پورت خروجی نیز به شما امکان می‌دهند دو (یا بیشتر) دستگاه را به طور همزمان شارژ کنید.

پس از آن، همه چیز پیچیده می‌شود. هرچه خروجی پورت‌های USB بیشتر باشد، دستگاه‌های متصل سریع‌تر شارژ می‌شوند اما تنها در صورتی که دستگاه‌ها از استانداردهای مناسب برق USB پشتیبانی کنند. همه پاوربانک‌ها و تلفن‌های هوشمند از استاندارد USB BC ۱.۲ پشتیبانی می‌کنند که می‌تواند تا ۷.۵ وات را از طریق USB A یا ۱۵ وات را از طریق USB C ارائه دهد.

با این حال، تعداد رو به رشدی از استانداردهای PD ۲ و ۳ پشتیبانی می‌کنند که باعث افزایش حداکثر ولتاژ و جریان برای ارائه حداکثر ۱۰۰ وات برق برای شارژ یک لپ تاپ با سرعت مناسب کافی است.

بهترین پاور بانک ۲۰۲۱

بهترین شارژر با ظرفیت بالا: Anker PowerCore Essential ۲۰۰۰۰ PD

بهترین پاوربانک سبک: PowerAdd EnergyCell ۵۰۰۰

بهترین برای فاصله دورتر: Juice Max

سریعترین پاور بانک باریک: PowerAdd ۱۰,۰۰۰mAh Ultra Thin

شیک ترین پاور بانک هیبریدی بی سیم: Moshi Porto Q ۵K

بهترین پاور بانک بی سیم: Anker PowerCore III ۱۰K Wireless

بهترین پاور بانک برای مدت طولانی: Anker PowerCore+ ۲۶۸۰۰ PD

سخن پایانی

لوازم جانبی موبایل مانند هدفون‌های بی‌سیم، هدفون‌های بلوتوث، ردیاب‌های تناسب اندام و ساعت‌های هوشمند می‌توانند برای پاوربانک‌ها مشکلاتی ایجاد کنند، زیرا این پاوربانک‌ها به‌جای شارژ سریع ۱۰ تا ۲۵ واتی برای شارژ سریع گوشی‌های هوشمند معمولی شما طراحی شده‌اند. همچنین خطر آسیب رساندن به لوازم جانبی یا کیس شارژ آن وجود دارد یا پاوربانک‌های هوشمندتر حتی می‌توانند به دلیل استفاده کم خراب شوند.

با این حال، برخی از پاوربانک‌ها اکنون دارای حالت شارژ قطره‌ای هستند که به طور خاص برای شارژ ایمن این دستگاه‌ها طراحی شده است. اگر در حال برنامه ریزی یک آخر هفته طولانی (یا طولانی تر) هستید که در آن به شارژ مجدد نیاز دارید، این موضوع یکی از ویژگی‌هایی است که ارزش آن را دارد.

