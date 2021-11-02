مظاهر اقتدار بازدارنده نیروهای مسلح در مرزهای کشور مشهود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه‌نیوز، سردار سرتیپ پاسدار «محمد پاکپور» فرمانده نیروی زمینی سپاه در حاشیه آئین نکوداشت شهدای وحدت، با بیان اینکه محرومیت‌زدایی ضروری‌ترین زیرساخت تأمین امنیت پایدار است، اظهار داشت: محرومیت یکی از عوامل فعالیت گروهک‌های معاند و ضدانقلاب است و دشمن همواره از این مشکلات در جهت سوءاستفاده و تحقق اهداف شوم خود استفاده می‌کند لذا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به موازات تأمین امنیت مرزها، در جهت رفع محرومیت از این مناطق نیز گام‌های مؤثری برداشته و امنیت پایدار را به ارمغان آورده است.

وی ادامه داد: تأمین امنیت در سایه رفع محرومیت، آموزه اصیل مکتب شهید شوشتری و شهدای وحدت است و این فرماندهان شهید در عمل نشان دادند که با عمل انقلابی و روحیه جهادی هم می‌توان بر مشکلات اقتصادی چیره شد، هم آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی را رفع کرد و هم سایه شوم تهدیدات امنیتی را از کشور و ملت دور کرد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران ضمن اشاره به وحدت نیروهای مسلح و همکاری مشترک ارتش، سپاه، نیروی انتظامی در تأمین امنیت کشور خاطرنشان کرد: یکی دیگر از زیرساخت‌های ضروری تأمین امنیت و آرامش، وحدت است و به برکت وحدت و همکاری‌های سازنده و صمیمانه‌ای که میان رده‌های مختلف نیروهای مسلح وجود دارد، مظاهر اقتدار بازدارنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در هر نقطه از مرزهای سرزمینی کشور، ظهور و بروز پیدا کرده است.

سردار پاکپور ادامه داد: افزون بر انسجام برادرانه نیروهای مسلح، استفاده از الگو و سیره جهادی شهید شوشتری در تقویت وحدت میان هموطنان مرزنشین با اقوام و مذاهب مختلف باعث شده تا نه تنها هموطنان ساکن در مناطق مرزی جنوب شرق کشور بلکه آحاد مرزنشینان ما به طور پیوسته در تأمین امنیت مشارکت فعال داشته باشند و اساساً عناصر ضدانقلاب منطقه نیز از همین مسائل وحشت دارند.

وی با بیان اینکه روحیه جهادی پاسداران انقلاب اسلامی الگو گرفته از سیره فرماندهان شهید دفاع مقدس است، گفت: همان شخصیت‌های متعالی و تهذیب یافته‌ای که در جبهه‌ها پرورش پیدا کردند و آموزه‌های ارزشمند خود را به عنوان میراث گرانبهای دفاع مقدس برای آیندگان به جا گذاشتند و از خداوند متعال می‌خواهیم که به برکت خون‌های پاک شهدا، اراده‌های الهی مجاهدان در مسیر تعالی انقلاب اسلامی را مصمم‌تر از همیشه بگرداند.