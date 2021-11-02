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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۱۸

مدیرعامل شرکت ملی پخش خبر داد؛

تعداد جایگاههای متصل به کارت سوخت به ۴ هزار مورد رسید

تعداد جایگاههای متصل به کارت سوخت به ۴ هزار مورد رسید

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اتصال ۴ هزار جایگاه به سیستم کارت هوشمند سوخت، گفت: در ۲۰ استان همه جایگاه‌ها در حال سوخت رسانی با کارت هوشمند هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، کرامت ویس کرمی با بیان اینکه در ۲۰ استان همه جایگاه‌ها در حال سوخت رسانی با کارت هوشمند هستند، اظهار کرد: از ۴۰۶۰ جایگاه سوخت، ۴ هزار جایگاه به سرویس سوخت رسانی با سامانه کارت هوشمند سوخت برگشته‌اند.

وی تصریح کرد: در ۱۱ استان تعدادی جایگاه به صورت موردی هنوز به سامانه متصل نشده‌اند که به دلیل مشکل ارتباطی و نقص فنی است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: هم اکنون تنها چند جایگاه به سامانه متصل نیست که دلیل آن نیز این است که برخی از جایگاه‌ها مشکل ارتباطی سخت افزاری و نرم افزاری داشتند و از طریق آنتن‌های ماهواره‌ای به سامانه هوشمند متصل بودند که در راه اندازی مجدد تصمیم گرفتیم این مسئله را نیز اصلاح کنیم و سیستم مخابراتی آن‌ها را به سیستم داده تغییر دهیم.

کد مطلب 5342227

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