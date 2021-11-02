تعداد جایگاههای متصل به کارت سوخت به ۴ هزار مورد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، کرامت ویس کرمی با بیان اینکه در ۲۰ استان همه جایگاه‌ها در حال سوخت رسانی با کارت هوشمند هستند، اظهار کرد: از ۴۰۶۰ جایگاه سوخت، ۴ هزار جایگاه به سرویس سوخت رسانی با سامانه کارت هوشمند سوخت برگشته‌اند.

وی تصریح کرد: در ۱۱ استان تعدادی جایگاه به صورت موردی هنوز به سامانه متصل نشده‌اند که به دلیل مشکل ارتباطی و نقص فنی است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: هم اکنون تنها چند جایگاه به سامانه متصل نیست که دلیل آن نیز این است که برخی از جایگاه‌ها مشکل ارتباطی سخت افزاری و نرم افزاری داشتند و از طریق آنتن‌های ماهواره‌ای به سامانه هوشمند متصل بودند که در راه اندازی مجدد تصمیم گرفتیم این مسئله را نیز اصلاح کنیم و سیستم مخابراتی آن‌ها را به سیستم داده تغییر دهیم.