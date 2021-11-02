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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۲۴

معاون اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی خراسان جنوبی؛

۱۰۰ میلیون تومان برای خرید کتاب به خراسان جنوبی اختصاص یافت

۱۰۰ میلیون تومان برای خرید کتاب به خراسان جنوبی اختصاص یافت

بیرجند- معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از اختصاص ۱۰۰ میلیون تومان برای خرید کتاب خبر داد.

محمود رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: نویسندگان استان تا کنون درخواست‌هایی برای خرید کتاب‌های منتشر شده خود در سال ۱۴۰۰ را برای خرید به این معاونت ارسال کرده‌اند که این درخواست‌ها در شورای خرید کتاب که اواخر آذر یا اوایل دی ماه برگزار خواهد شد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گفته وی اگر از صاحبان آثار برتر جشنواره کتاب استان تاکنون حمایتی با خرید کتاب نشده باشد خرید آثار این افراد در اولویت خواهد بود.

وی ادامه داد: کتاب‌های خریداری شده برای استفاده در اختیار مراکز، ادارات و کتابخانه های که درخواست کتاب داشته‌اند، قرار می‌گیرد.

معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه ۱۰۰ میلیون تومان برای این منظور اختصاص یافته است، افزود: زمان برگزاری نمایشگاه کتاب امسال استان هنوز مشخص نشده است.

کد مطلب 5342239

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