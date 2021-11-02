به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، نشست مشترک مجمع تخصصی کانون‌های قرآن و عترت و کانون‌های مذهبی وزارت بهداشت با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، مدیر کل فرهنگی و امور اجتماعی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و رئیس و کارکنان مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، برگزار شد.

دکتر عباس شیراوژن معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در این نشست در جمع دانشجویان حضور یافت و ضمن شنیدن نظرات، انتقادات و پیشنهادات آنها در خصوص عملکرد کانون‌ها و ارتباط آنها با معاونت فرهنگی و دانشجویی، به سوالات و دغدغه‌های آنان نیز پاسخ گفت.

وی با تاکید بر لزوم جذب افراد جدید به حیطه فعالیت‌های قرآن و ارتباط با قرآن، اظهار داشت: درصدی از دانشگاهیان و دانشجویان به هر نحوی در زمینه‌های مختلف مثل حفظ، قرائت، تفسیر یا دیگر زمینه‌ها خودشان با قرآن ارتباط برقرار کرده‌اند و فعالیت قرآنی انجام داده‌اند.

شیراوژن گفت: برنامه‌هایی که شما طرح ریزی می‌کنید و مطالبه‌هایی که مطرح می‌کنید نباید فقط معطوف به این بخش از دانشگاهیان باشد به نحوی که با عناوین، قالب‌ها و طرح‌های مختلف فقط این افراد را در گیر موضوعات قرآنی کنید. عمیق‌تر شدن این درصد از دانشگاهیان در معارف قرآنی و معرفتی و ایمان آوردن به آنچه که فهمیده‌اند، بسیار خوب است اما باید به بخش‌های دیگر جامعه دانشگاهی و جذب آنها نیز توجه کنید.

وی با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم درصدی را به افراد قرآنی اضافه کنیم، بیان داشت: ما همه در یک جبهه هستیم و باید فعالیت‌های خود را در مسیری پیش ببریم که عده‌ای را در این مسیر با خود همراه کنیم. اینکه ما فقط خودمان را درگیر برنامه‌ها کنیم، فقط با خودمان باشیم و خودمان را تشویق کنیم و از همدیگر تشکر کنیم و فقط یکدیگر را مد نظر قرار دهیم، به وظیفه‌مان در برابر قرآن عمل نکرده‌ایم. البته منظور این نیست که این نوع فعالیت‌ها حذف شوند بلکه منظور این است که در پی جذب حداکثری و همراه کردن افراد قرآنی جدید باشیم.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با ذکر این نکته که در برنامه ریزی‌ها و طرح ایده‌های نو، ذهن خود را از ساختارها و بروکراسی رها کنید، گفت: تا ایده خوب، عزم و پیگیری جدی نباشد با نیرو، چارت، ساختار و قوانین مشکلی حل نمی‌شود؛ خودتان را درگیر این بخش‌ها و مسایل اداری و آیین نامه نویسی نکنید. با تغییر مدام قالب‌ها مشکلی حل نمی‌شود. در بحث انتقال تجریه و تولید محتوای جدید و جذاب کاری کنید که افرادی به جمع شما اضافه شوند.

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: در بحث تعامل نهاد و معاونت فرهنگی هیچ مرزی وجود ندارد و دیواری بین ما نیست؛ ما به عنوان معاونت فرهنگی نسبت به هر مجموعه ای در دانشگاه وظیفه داریم و باید حمایت کنیم. نهاد هم در مورد همه بخش‌ها حمایت محتوایی و فکری خواهد داشت و نظارت فکری و محتوایی دارد که خدای نکرده در مسیر انحراف از دین نیافتیم.

وی با اشاره به صحبت‌های دانشجویان در خصوص موازی کاری اظهار داشت: ما با مخاطب چند صد هزار نفری روبرو هستیم و حجم کار فرهنگی که انجام می‌شود نسبت به این تعداد مخاطب بسیار کم است. بنابراین این تفکر که نباید موازی کاری صورت بگیرد و دو کار مشابه به اسم موازی کاری حذف شوند، اشتباه است. هر کس بخشی از کار را انجام داد و کمکی در راستای اجرای برنامه های قرآنی ارائه داد ممنون باشید و قدر هر کس که یک قدم کار دینی را جلو برد بدانید.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با ذکر این نکته که اتفاق اصلی در کف دانشگاه، در کلاس درس و خوابگاه رخ می‌دهد، خاطر نشان کرد: ما و شما نسبت به دانشجوی جدید الورودی که خدای نکرده دارد از فضای دینی فاصله می‌گیرد مسئول هستیم و باید با امید و همت و اراده در دل دانشگاه فعالیت‌ کنیم و در آن عرصه تمرکز داشته باشیم.

دانشجویان حاضر در این نشست و دبیر و اعضای مجمع تخصصی کانون‌های مذهبی وزارت بهداشت به طرح مسائل و مشکلات کانون‌های مذهبی پرداختند.

فقدان کارشناس قرآنی با تحصیلات و تجربه مرتبط با کار قرآنی در دانشگاه‌ها، عدم توزیع عادلانه امکانات در بین کانون‌ها، درگیر شدن کانون‌ها در بروکراسی اداری و ایجاد تاخیر در اجرای برنامه‌ها، مشکلات مالی و کمبود بودجه، درخواست برای ایجاد سامانه رتبه بندی کانون‌های مذهبی، طرح پیشنهاد برگزاری لیگ نشریات مذهبی و نبود نمازخانه مناسب در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از جمله مسائل مطرح شده توسط دانشجویان در این نشست بود.