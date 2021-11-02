  1. سیاست
  2. مجلس
۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۵۴

عباس‌زاده مشکینی در گفتگو با مهر:

آخرین وضعیت انتخابات عراق در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شد

آخرین وضعیت انتخابات عراق در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آخرین وضعیت انتخابات عراق در جلسه عصر امروز این کمیسیون بررسی شد.

محمود عباس زاده مشکینی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آخرین وضعیت انتخابات عراق و پیامدهای آن با حضور مسئولان ذیربط در این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: برای ما تحقق اراده مردم در شکل گیری دولت و لحاظ این مسئله در معرفی نخست وزیر عراق حائز اهمیت است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار ما آن است که تعاملات اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و عراق افزایش یابد و این مسئله برای ما حائز اهمیت است و در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس هم مورد تاکید قرار گرفت.

کد مطلب 5342380
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها