آخرین وضعیت انتخابات عراق در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شد

محمود عباس زاده مشکینی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آخرین وضعیت انتخابات عراق و پیامدهای آن با حضور مسئولان ذیربط در این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: برای ما تحقق اراده مردم در شکل گیری دولت و لحاظ این مسئله در معرفی نخست وزیر عراق حائز اهمیت است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار ما آن است که تعاملات اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و عراق افزایش یابد و این مسئله برای ما حائز اهمیت است و در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس هم مورد تاکید قرار گرفت.