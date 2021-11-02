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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۲۰:۰۶

رئیس حوزه هنری خوزستان:

کنگره ملی شعر گمنامی در ماهشهر برگزار می‌شود

کنگره ملی شعر گمنامی در ماهشهر برگزار می‌شود

ماهشهر- رئیس حوزه هنری خوزستان گفت: دومین کنگره ملی شعر گمنامی به‌منظور گرامیداشت سربازان گمنام امام زمان (عج) در بندر ماهشهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شهباز گهروئی عصر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: دومین کنگره ملی شعر گمنامی به‌منظور گرامیداشت سربازان گمنام امام زمان (عج) اسفندماه ۱۴۰۰ در بندر ماهشهر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه آثار باید حتماً مطابق با مضمون اصلی و موضوعات قید شده در فراخوان باشد، اضافه کرد: استفاده هنری از آثار در هر قالبی برای دبیرخانه مجاز است.

رئیس حوزه هنری خوزستان بیان کرد: شرکت در این کنگره محدودیت سنی ندارد و هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر دو اثر در هر بخش ارسال کند.

وی با اشاره به اینکه شرکت در بخش‌های مختلف آزاد است، افزود: بخش‌های مختلف این جشنواره شامل شعر در سبک‌های نو، کلاسیک، کودک و نوجوان، ترانه، سرود و تصنیف و همچنین شعر با گویش‌های بومی و شعر طنز است.

رئیس حوزه هنری خوزستان گفت: علاقه‌مندان تا بیست و هفتم آذرماه فرصت دارند تا آثار خود را به نشانی اینترنتی sheregomnami.ir ارسال کنند.

کد مطلب 5342425

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