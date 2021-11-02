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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۹:۲۲

آدیس آبابا وضعیت فوق العاده اعلام کرد؛

پیشروی شورشیان تیگرای به سمت پایتخت اتیوپی

پیشروی شورشیان تیگرای به سمت پایتخت اتیوپی

با درخواست ارتش اتیوپی برای حمایت دولت در دفاع از آدیس ابابا به دنبال پیشروی شورشیان تیگرای، وضعیت فوق‌العاده در این کشور اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی پیشروی شورشیان تیگرای در اتیوپی، وضعیت فوق العاده در این کشور اعلام شد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، ارتش این کشور در پی تسریع پیشروی شورشیان از دولت خواست تا برای دفاع از پایتخت کمک های لازم را ارائه دهد.

این خبر را تلویزیون دولتی اتیوپی اعلام کرد..

این در حالی است که پیشتر ابی احمد نخست‌وزیر اتیوپی از شهروندان این کشور خواسته بود تا برای مقابله با نیروهای ارتش آزادی‌بخش تیگرای دست به سلاح ببرند.

در بیانیه دولت آمده است که نیروهای ارتش تلاش دارند با سربازان ارتش تیگرای مقابله کنند.

کد مطلب 5342437

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