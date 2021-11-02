پیشروی شورشیان تیگرای به سمت پایتخت اتیوپی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی پیشروی شورشیان تیگرای در اتیوپی، وضعیت فوق العاده در این کشور اعلام شد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، ارتش این کشور در پی تسریع پیشروی شورشیان از دولت خواست تا برای دفاع از پایتخت کمک های لازم را ارائه دهد.

این خبر را تلویزیون دولتی اتیوپی اعلام کرد..

این در حالی است که پیشتر ابی احمد نخست‌وزیر اتیوپی از شهروندان این کشور خواسته بود تا برای مقابله با نیروهای ارتش آزادی‌بخش تیگرای دست به سلاح ببرند.

در بیانیه دولت آمده است که نیروهای ارتش تلاش دارند با سربازان ارتش تیگرای مقابله کنند.