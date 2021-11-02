سرمایه گذاری ۳۵۰میلیارد ریالی سازمان بنادر درفازاول بندرنخل ناخدا

به گزارش خبرگزاری مهر، بندرگاه چند منظوره نخل ناخدا از طرح های منحصربفرد بندری کشور است که با هدف دسترسی آسان به جزیره هرمز، کاهش ترافیک دریایی، ایمن سازی سفرهای دریایی و رونق گردشگری ساحلی و دریایی در منطقه شرق هرمزگان، در حال اجرا است. بر اساس این گزارش، بندر نخل ناخدا در سه مرحله جداگانه انجام می‌پذیرد که مرحله اول اجرای این بندرگاه، شامل احداث زیر ساخت های اولیه بندری و دریایی همچون جاده دسترسی، موج شکن ها و حوضچه پهلوگیری شناورها، به سازمان بنادر و دریانوردی واگذار شد.

این درحالی است که فاز اول ساخت بندرگاه نخل ناخدا توسط سازمان بنادر و دریانوردی از سال ۹۱ آغاز و تا سال ۹۶ به پایان رسیده است. در این مرحله، اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی سازمان بنادر هزینه شده که حتی از اعتبار پیش‌بینی شده برای کل پروژه، ۱۰۰ میلیارد ریال بیشتر بوده است.

گفتنی است که با بهره برداری از طرح نخل ناخدا، فاصله ۱۹ کیلومتری بندرعباس به جزیره هرمز به ۱۳ کیلومتر کاهش یافته و با رونق تجارت و گردشگری، توسعه چشمگیر جزیره زیبا و تاریخی هرمز را در پی خواهد داشت.

فاز اول این طرح شامل احداث یک جاده دسترسی و موج شکن به طول ۴۴۰۰ متر در داخل دریا و حوضچه ای جهت نصب اسکله های شناور برای شناورهای مسافری و قایق های تفریحی به انضمام امکانات روشنایی، آسفالت و سرویس های بهداشتی است.

با اتمام فاز نخست این پروژه و احداث زیر ساخت های اولیه بندری و دریایی، فاز دوم که شامل احداث پایانه مسافری، هتل، رستوران و کافی شاپ، مرکز تفریحات دریایی و ورزش های آبی خواهد بود با سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا می شود.