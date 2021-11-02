به گزارش خبرگزاری مهر، زین العابدین رضوی خرم روز سه‌شنبه در بازدید از پایانه مرزی نوردوز گفت: عزم جدی برای حل مشکلات و توسعه منطقه آزاد ارس و پایانه‌های مرزی استان وجود دارد.

وی با تأکید بر اقدامات هدفمند برای ایجاد بازارچه‌های مرزی و زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل و جلوگیری از برخی تنش‌های مرزی، گفت: برخی از زیرساخت‌ها در نقاط مرزی نوردوز و خداآفرین دارای مشکل است که با همکاری دستگاه‌های مسئول برای اصلاح آنها تلاش می‌کنیم.

وی تأکید کرد: باید نقاط مرزی ما بتوانند در وضعیت اقتصادی استان و کشور تأثیرگذار باشند.

استاندار آذربایجان شرقی در سفر به شهرستان جلفا، از پایانه مرزی نوردوز بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت‌های این نقطه مرزی قرار گرفت.

جانشین فرماندهی انتظامی استان، فرمانده مرزبانی استان، مدیران کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و امنیتی و انتظامی استانداری، ناظر گمرکات استان و رئیس گمرک نوردوز هم در این بازدید استاندار آذربایجان شرقی را همراهی کردند.

خرم سپس در جلسه کارگروه ویژه مرزی، مسائل و مشکلات پایانه‌های مرزی استان را با حضور مسئولان مرتبط بررسی کرد.