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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۲۰:۳۷

استاندار آذربایجان شرقی:

حل مشکلات مرزی به توسعه فعالیت‌های تجاری کمک می‌کند

حل مشکلات مرزی به توسعه فعالیت‌های تجاری کمک می‌کند

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: حل مشکلات مرزی می‌تواند به توسعه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی و تسهیل در امر صادرات و واردات کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زین العابدین رضوی خرم روز سه‌شنبه در بازدید از پایانه مرزی نوردوز گفت: عزم جدی برای حل مشکلات و توسعه منطقه آزاد ارس و پایانه‌های مرزی استان وجود دارد.

وی با تأکید بر اقدامات هدفمند برای ایجاد بازارچه‌های مرزی و زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل و جلوگیری از برخی تنش‌های مرزی، گفت: برخی از زیرساخت‌ها در نقاط مرزی نوردوز و خداآفرین دارای مشکل است که با همکاری دستگاه‌های مسئول برای اصلاح آنها تلاش می‌کنیم.

وی تأکید کرد: باید نقاط مرزی ما بتوانند در وضعیت اقتصادی استان و کشور تأثیرگذار باشند.

استاندار آذربایجان شرقی در سفر به شهرستان جلفا، از پایانه مرزی نوردوز بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت‌های این نقطه مرزی قرار گرفت.

جانشین فرماندهی انتظامی استان، فرمانده مرزبانی استان، مدیران کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و امنیتی و انتظامی استانداری، ناظر گمرکات استان و رئیس گمرک نوردوز هم در این بازدید استاندار آذربایجان شرقی را همراهی کردند.

خرم سپس در جلسه کارگروه ویژه مرزی، مسائل و مشکلات پایانه‌های مرزی استان را با حضور مسئولان مرتبط بررسی کرد.

کد مطلب 5342488

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