حضور میدانی مردم لازمه موفقیت در مسیر تحقق اهداف انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد علی جعفری شامگاه سه شنبه در جمع دبیران و مسئولان مجامع تخصصی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در راستای ضرورت فعالیت آتش به اختیار جبهه انقلاب در تمامی عرصه‌های پیشرفت کشور، اظهار داشت: مسئله آتش به اختیار را نباید در مسئله فرهنگ خلاصه کرد، بلکه باید در تمامی عرصه‌ها به آن توجه داشت.

فرمانده قرارگاه حضرت بقیه الله (عج) با تاکید بر لزوم بهره‌مندی از ظرفیت نیروهای جوان و مردمی در راستای پیشرفت کشور، گفت: تحقق بیانیه گام دوم انقلاب از جمله دغدغه‌هایی است با جدیت به دنبال آن هستیم.

سرلشکر جعفری حضور میدانی مردم را لازمه موفقیت در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی دانست و افزود: پیاده‌سازی جریان‌های حلقه‌های میانی راهکار تحقق اهداف انقلاب و پیشرفت کشور توسط خود مردم است.

وی با تاکید بر اینکه امروز باید پیشرفت انقلاب اسلامی را به مردم و مجموعه‌های مردمی سپرد، اضافه کرد: لازمه انسجام جریان‌های مردمی برای تحقق این امر جبهه سازی صحیح و همراه با هم‌افزایی است.

فرمانده قرارگاه حضرت بقیه الله (عج) با بیان اینکه تفکرات انحرافی در طول تاریخ انقلاب تلاش کردند تا مردم را از عرصه نقش‌آفرینی در انقلاب خارج کنند، تصریح کرد: امروز مقام معظم رهبری با جدیت در مقابل این امر ایستاده‌اند و تاکید دارند که مردم باید پای کار انقلاب و پیشرفت کشور باشند.

سرلشکر جعفری هدف نهایی تحقق جریان‌های حلقه‌های میانی را تشکیل تمدن نوین اسلامی دانست و اضافه کرد: اقدامات مردمی باید حتی تا سطح محلات نیز شکل بگیرد.