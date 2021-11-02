  1. استانها
  2. گیلان
۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۲۳:۰۵

فرمانده قرارگاه حضرت بقیه الله (عج):

حضور میدانی مردم لازمه موفقیت در مسیر تحقق اهداف انقلاب است

حضور میدانی مردم لازمه موفقیت در مسیر تحقق اهداف انقلاب است

رشت- فرمانده قرارگاه حضرت بقیه الله (عج) با اشاره به اینکه حضور میدانی مردم لازمه موفقیت در مسیر تحقق اهداف انقلاب است، گفت: از ظرفیت های مردمی به ویژه جوانان باید استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد علی جعفری شامگاه سه شنبه در جمع دبیران و مسئولان مجامع تخصصی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در راستای ضرورت فعالیت آتش به اختیار جبهه انقلاب در تمامی عرصه‌های پیشرفت کشور، اظهار داشت: مسئله آتش به اختیار را نباید در مسئله فرهنگ خلاصه کرد، بلکه باید در تمامی عرصه‌ها به آن توجه داشت.

فرمانده قرارگاه حضرت بقیه الله (عج) با تاکید بر لزوم بهره‌مندی از ظرفیت نیروهای جوان و مردمی در راستای پیشرفت کشور، گفت: تحقق بیانیه گام دوم انقلاب از جمله دغدغه‌هایی است با جدیت به دنبال آن هستیم.

سرلشکر جعفری حضور میدانی مردم را لازمه موفقیت در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی دانست و افزود: پیاده‌سازی جریان‌های حلقه‌های میانی راهکار تحقق اهداف انقلاب و پیشرفت کشور توسط خود مردم است.

وی با تاکید بر اینکه امروز باید پیشرفت انقلاب اسلامی را به مردم و مجموعه‌های مردمی سپرد، اضافه کرد: لازمه انسجام جریان‌های مردمی برای تحقق این امر جبهه سازی صحیح و همراه با هم‌افزایی است.

فرمانده قرارگاه حضرت بقیه الله (عج) با بیان اینکه تفکرات انحرافی در طول تاریخ انقلاب تلاش کردند تا مردم را از عرصه نقش‌آفرینی در انقلاب خارج کنند، تصریح کرد: امروز مقام معظم رهبری با جدیت در مقابل این امر ایستاده‌اند و تاکید دارند که مردم باید پای کار انقلاب و پیشرفت کشور باشند.

سرلشکر جعفری هدف نهایی تحقق جریان‌های حلقه‌های میانی را تشکیل تمدن نوین اسلامی دانست و اضافه کرد: اقدامات مردمی باید حتی تا سطح محلات نیز شکل بگیرد.

کد مطلب 5342532

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها