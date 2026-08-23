به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه کلاسهای قرآنی طرح تابستانه حوزه علمیه رضویه لامرد شامگاه شنبه با حضور مسئولان، خانوادهها و قرآنآموزان در مسجد اعظم امام رضا (ع) این شهر برگزار شد.
این طرح با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، تعمیق آموزههای دینی و غنیسازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان برگزار شد و در پایان از اساتید و برگزیدگان دورههای آموزشی تجلیل به عمل آمد.
حجتالاسلام سیدهاشم باقری، مدیر طرح تابستانه حوزه علمیه رضویه لامرد، در این مراسم با تقدیر از حضور قرآنآموزان و مشارکت خانوادهها گفت: این طرح با هدف انس هرچه بیشتر نسل جوان با کلام وحی و تعمیق آموزههای دینی، در قالب ۱۱ کلاس آموزشی اجرا شد.
وی افزود: در طول این دوره دو ماهه، ۱۱۰ قرآنآموز در رشتههای روخوانی، روانخوانی، تجوید و حفظ قرآن کریم آموزش دیدند.
مدیر طرح تابستانه حوزه علمیه رضویه لامرد ادامه داد: آموزش قرآنآموزان در این دوره با حضور اساتید مجرب حوزه علمیه رضویه و مدرسان اعزامی از شهر مقدس قم انجام شد.
حجتالاسلام باقری با اشاره به شرایط برگزاری کلاسها در فصل تابستان و همزمانی آن با برخی مناسبتها و برنامههای ملی، گفت: اساتید این دوره با پایبندی به تعهد اخلاقی و دینی خود، با تمام توان در مسیر آموزش قرآن گام برداشتند.
وی حضور فعال قرآنآموزان و اجرای برنامههای قرآنی در آئین اختتامیه را نتیجه تلاش اساتید و همراهی خانوادهها دانست و افزود: ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه و تربیت فرزندانی آشنا با آموزههای الهی از اولویتهای حوزه علمیه رضویه است.
مدیر طرح تابستانه حوزه علمیه رضویه لامرد در پایان تأکید کرد: امیدواریم با تداوم این برنامهها، زمینه انس بیشتر کودکان و نوجوانان با قرآن کریم و مفاهیم آن فراهم شود.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدایا از برترینهای کلاسهای قرآنی طرح تابستانه حوزه علمیه رضویه لامرد تجلیل شد.
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