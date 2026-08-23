به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زنان خاتون بم در حساس‌ترین دیدار خود در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان زنان آسیا امروز یکشنبه اول شهریور از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران به مصاف الاتحاد اردن می‌رود. دیداری که نتیجه آن می‌تواند تکلیف صدرنشین گروه E و تنها تیم صعودکننده به مرحله گروهی اصلی این رقابت‌ها را مشخص کند.

خاتون بم که با یک پیروزی و یک تساوی چهار امتیازی است در شرایطی برابر الاتحاد اردن قرار می‌گیرد که نماینده اردن نیز چهار امتیاز از دو مسابقه قبلی خود کسب کرده و به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر جدول گروه E ایستاده است. به این ترتیب دو تیم در آخرین بازی گروه برای رسیدن به تنها سهمیه صعود رقابت خواهند کرد.

الاتحاد مانع آخر صعود

خاتون بم در نخستین دیدار خود با نتیجه‌ای پرگل برابر زسکا دوشنبه به پیروزی رسید و در دومین مسابقه نیز مقابل النصر عربستان به تساوی یک بر یک رضایت داد. تساوی‌ که با گل دیرهنگام سارا دیدار در وقت‌های پایانی به دست آمد و نماینده ایران را همچنان در کورس صعود نگه داشت.

در سوی مقابل الاتحاد اردن پس از تساوی برابر النصر در دومین بازی خود نمایش قدرتمندی داشت و با نتیجه ۵ بر یک از سد زسکا ازبکستان گذشت تا چهار امتیازی شود و با تفاضل گل بهتر نسبت به خاتون در صدر گروه قرار بگیرد.

حالا معادله برای خاتون روشن است. شاگردان مرضیه جعفری برای اینکه سرنوشت صعود را بدون اما و اگر به دست خودشان رقم بزنند باید الاتحاد را شکست دهند. در صورت تساوی الاتحاد با توجه به تفاضل گل بهتر بالاتر از خاتون قرار خواهد گرفت و نماینده ایران از صعود بازمی‌ماند. بنابراین خاتون برای عبور از این مرحله چاره‌ای جز پیروزی در بازی پایانی ندارد.

خاتون به دنبال تکرار تجربه آسیایی

نماینده ایران در حالی وارد این مسابقه می‌شود که فصل گذشته نیز در رقابت‌های باشگاهی زنان آسیا حضور داشت و حالا در سومین دوره لیگ قهرمانان زنان آسیا امیدوار است یک گام دیگر در مسیر تثبیت جایگاه فوتبال زنان ایران در سطح قاره بردارد.

مرضیه جعفری سرمربی خاتون بم، پیش از آغاز مسابقات از دشواری گروه و غیبت تعدادی از بازیکنان به دلیل مصدومیت سخن گفته بود و هدف تیمش را ارائه عملکردی بهتر نسبت به فصل گذشته عنوان کرده بود.

خاتون در دو مسابقه گذشته نشان داده که تا پایان برای رسیدن به نتیجه تلاش می‌کند؛ موضوعی که در دیدار برابر النصر نیز به‌خوبی دیده شد و این تیم توانست در دقایق پایانی از شکست فرار کند. حالا اما مقابل الاتحاد فرصت جبران بسیار محدود است و نماینده ایران باید از نخستین دقیقه برای رسیدن به سه امتیاز تلاش کند.

مرحله مقدماتی با حضور ۲۴ تیم

مرحله مقدماتی سومین دوره لیگ قهرمانان زنان آسیا از ۱۷ اوت ۲۰۲۶ آغاز شده و تا ۲۳ اوت ادامه دارد. در این مرحله ۲۴ تیم در ۶ گروه چهار تیمی قرار گرفته‌اند و مسابقات به صورت متمرکز برگزار می‌شود. تنها تیم صدرنشین هر گروه به مرحله گروهی اصلی صعود می‌کند.

خاتون بم قهرمان فوتبال زنان ایران در گروه E در کنار الاتحاد اردن، النصر عربستان و زسکا دوشنبه تاجیکستان قرار گرفته است. مسابقات این گروه به میزبانی دوشنبه تاجیکستان برگزار می‌شود و دیدار خاتون و الاتحاد آخرین مسابقه هر دو تیم در این مرحله است.

پس از پایان مرحله مقدماتی ۶ تیم صدرنشین گروه‌ها به ۶ تیمی می‌پیوندند که مستقیماً به مرحله گروهی اصلی راه یافته‌اند. در مجموع مرحله گروهی اصلی با حضور ۱۲ تیم برگزار خواهد شد. تیم فوتبال زنان خاتون‌بم پیش‌تر تجربه حضور در بین هشت تیم برتر این رقابت‌ها را در کارنامه دارد.