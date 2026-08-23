گاردین: اوکراین توان مقابله با حملات روسیه را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین گزارش داد که مقامات اوکراینی نمی توانند از زیر ساخت های انرژی در کی یف در برابر حملات موشکی روسیه محافظت کنند.

در این گزارش آمده است: به نظر می رسد زیر ساخت های پایتخت اوکراین بی دفاع است. جو حاکم بر کی یف طی ۲ ماه گذشته تغییر کرده و متشنج تر شده است.

وزارت دفاع روسیه روز گذشته اعلام کرد که در جریان حملات هماهنگ شده، تأسیسات لوجستیکی و مراکز وابسته به ارتش اوکراین را در کی یف و اطراف آن هدف قرار داد.

به نطر می رسد کمبود موشک های مربوط به سامانه های رهگیری در اوکراین باعث شده این سامانه ها نتوانند موشک های روسیه که به سمت این کشور شلیک می شوند را ساقط کنند.