به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی تبیین ابعاد شخصیتی علامه حسن زاده آملی ظهر چهارشنبه به همت اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی و به مناسبت فرارسیدن چهلمین روز ارتحال این عالم ربّانی در مجتمع فرهنگی کوثر شهر تبریز برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین حسن شعبانی در این نشست علمی گفت: در یک علم واحد، علمای زیادی قلم فرسایی و تدریس میکنند، اما صرفاً علم برخی از علما انتشار یافته و مؤثر واقع میشود به حساب اینکه هیچ چیزی در این عالم تصادفی نیست، میفهمیم که در این امر نکاتی وجود دارد.
وی افزود: وجود مرحوم علامه حسنزاده آملی (ره) و شخصیتهایی مثل ایشان سبب شد تا تقسیمبندی کاذبی که بعضاً توسط برخی افراد برای تقسیم علم دانشگاه و حوزه مطرح میشود، نفی شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی اظهار داشت: برخی افراد علمها را صرفاً اختصاص به حوزههای علمیه و برخی دیگر اختصاص به دانشگاه میدادند که وجود بزرگوارانی همچون علامه حسن زاده اثبات کرد که عالم دینی به اقتضای نیاز زمان و مردم، چه بسا بخشی قابل توجهی از عمر خود را به علمی اختصاص میدهد که لزوماً و مستقیماً ارتباط و سر و کار آن با علوم دینی نیست؛ لکن به عنوان ابزاری که بتواند در اختیار آحاد بشر آن زمان قرار بگیرد، استفاده میشود که این را ما در زندگی علامه حسنزاده آملی (ره) و اساتید ایشان مثل علامه شعرانی به وضوح میبینیم.
وی افزود: ما از علامهها یاد گرفتیم که علم اگر باعث تواضع شود، زیبا است. بالاخره سلوک علامه حسن زاده (ره) چه با خدا، چه با علمای دیگر و چه مردم عادی طوری بود که اگر کسی ایشان را نمیشناخت، باور نمیکرد که با چنین علامه ای روبهرو است.
شعبانی ادامه داد: این بزرگواران چنین تواضعی را نیز از مکتب اهل بیت (ع) گرفتند که هر چه به علم علمای راستین اضافه شده، تواضع و حلم آنها نیز افزایش مییابد و این کار بسیار سختی است که نسبت به نظرات مخالف حلم هم داشته باشیم.
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