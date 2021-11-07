فراخوان نام نویسی شرکت در آزمون تخصصی دفاتر مشاور املاک کیش

جانبازان دارای حداقل ۲۵% جانبازی، آزادگان و بستگان درجه یک شهدا ( پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر و خواهر شهید) با اخذ تائیدیه از اداره امور ایثارگران سازمان منطقه آزاد کیش و با داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و یک سال سابقه فعالیت در دفاتر مشاور املاک کیش، مشروط به احراز حداقل یک سال سکونت در جزیره کیش و بدون محدودیت سنی می توانند در آزمون تخصصی مشاورین املاک شرکت نمایند.