فراخوان نام نویسی شرکت در آزمون تخصصی دفاتر مشاور املاک کیش

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، تمام متقاضیان واجد شرایط ذیل دعوت بعمل می آید تا با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ به دفتر مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش واقع در برج صدف، طبقه چهارم واحد ۴۰۱ مراجعه نمایند.
بدیهی است به مدارک ناقص و واصله پس از مهلت درج شده پاسخ داده نخواهد شد.
شرایط اولیه ثبت نام در آزمون :
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دارا بودن حداقل سن ۲۵ سال تمام
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دارا بودن مدرک تحصیلی و سابقه متناسب با آن به شرح ذیل:
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مدرک تحصیلی لیسانس با حداقل ۲ سال سابقه به عنوان مشاور در دفاتر املاک کیش که به تائید موسسه اتحادیه مشاورین املاک کیش رسیده باشد.
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مدرک تحصیلی فوق دیپلم با حداقل ۴ سال سابقه به عنوان مشاور در دفاتر املاک کیش که به تائید موسسه اتحادیه مشاورین املاک کیش رسیده باشد.
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- مدرک تحصیلی دیپلم با حداقل ۶ سال سابقه به عنوان مشاور در دفاتر املاک کیش که به تائید موسسه اتحادیه مشاورین املاک کیش رسیده باشد.
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متقاضیان دارای ۶ سال سابقه پروانه کسب مشاور املاک در سرزمین اصلی با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم، مشروط به احراز حداقل یک سال سکونت در جزیره کیش می توانند در آزمون تخصصی مشاورین املاک شرکت نمایند.
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جانبازان دارای حداقل ۲۵% جانبازی، آزادگان و بستگان درجه یک شهدا ( پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر و خواهر شهید) با اخذ تائیدیه از اداره امور ایثارگران سازمان منطقه آزاد کیش و با داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و یک سال سابقه فعالیت در دفاتر مشاور املاک کیش، مشروط به احراز حداقل یک سال سکونت در جزیره کیش و بدون محدودیت سنی می توانند در آزمون تخصصی مشاورین املاک شرکت نمایند.
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دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کمتر از ۵۰ سال سن.
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مبنای احراز سکونت در جزیره کیش، ارائه کارت کیشوندی و مستندات اشتغال در کیش ازجمله سوابق بیمه ای ثبت شده در شعبه کیش سازمان تامین اجتماعی بوده و احراز سکونت بر اساس سایر مستندات نیازمند اخذ تائیدیه کمیته نظارت می باشد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
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اصل گواهی سابقه فعالیت صادره از موسسه اتحادیه مشاورین املاک کیش یا اصل پروانه کسب مورد تائید اداره صنعت معدن تجارت شهرستان
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اصل و تصویر مدرک تحصیلی
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اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی
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اصل و تصویر کارت پایان خدمت برای آقایان
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دو قطعه عکس جدید تمام رخ با زمینه سفید
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