معاون وزیر دفاع سعودی با مقام آمریکایی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «خالد بن سلمان» معاون وزیر دفاع سعودی با «تیموتی لیندرکینگ» نماینده آمریکا در امور یمن دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار در خصوص آخرین تحولات یمن گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، معاون وزیر دفاع عربستان در این دیدار مدعی شد که ائتلاف سعودی متعهد به حمایت از دولت مستعفی و مردم یمن و تلاش برای دستیابی به یک راه حل سیاسی در یمن است!

در این دیدار همچنین محمد سعید الجابر، نماینده پادشاه سعودی در امور یمن و هشام بن عبدالعزیز، مدیرکل دفتر معاون وزیر دفاع عربستان حضور داشتند.

گفتنی است، تیموتی لیندرکینگ فرستاده ایالات متحده در امور یمن روز دوشنبه گذشته در اولین سفرش از زمان تصدی پست خود در ماه فوریه، وارد شهر عدن واقع در جنوب یمن شد.