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۱۹ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۵۲

دادستان ایرانشهر:

۲ گروگان در ایرانشهر در کمتر از هفت ساعت آزاد شدند

۲ گروگان در ایرانشهر در کمتر از هفت ساعت آزاد شدند

زاهدان- دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر از آزادی ۲ نفر گروگان توسط قرارگاه عملیاتی «شهید معمار» در کمتر از هفت ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام سعید راشکی اظهار داشت: فردی از ایرانشهر ۲ خودرو را با قیمت پایین در سایت دیوار به فروش می‌گذارد که ۲ نفر از شهرستان تربیت حیدریه خراسان رضوی برای خرید به این شهرستان مراجعه می‌کنند.

وی ادامه داد: خریداران برای خرید خودرو مذکور در ایرانشهر به نشانی اعلام شده در سایت دیوار می‌روند که در دام فروشندگان خودرو واهی گرفتار و آنان را به یکی از روستاهای شهرستان دلگان منتقل می‌کنند.

دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر تصریح کرد: با اعلام شکایت از سوی خانواده این ۲ گروگان گرفتار شده پرونده تشکیل و قرارگاه عملیاتی شهید معمار نیروی زمینی سپاه مستقر در ایرانشهر با استفاده از ظرفیت معتمدان و ریش‌سفیدان توانست در کمتر از هفت ساعت هر ۲ نفر این افراد را آزاد کند.

وی بیان کرد: مردم به آگهی‌های خارج از عرف در فضای مجازی و سایت‌ها توجه نکنند تا گرفتار این‌گونه مسائل و مشکلات نشوند.

کد مطلب 5348471

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