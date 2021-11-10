۲ گروگان در ایرانشهر در کمتر از هفت ساعت آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، حجتالاسلام سعید راشکی اظهار داشت: فردی از ایرانشهر ۲ خودرو را با قیمت پایین در سایت دیوار به فروش میگذارد که ۲ نفر از شهرستان تربیت حیدریه خراسان رضوی برای خرید به این شهرستان مراجعه میکنند.
وی ادامه داد: خریداران برای خرید خودرو مذکور در ایرانشهر به نشانی اعلام شده در سایت دیوار میروند که در دام فروشندگان خودرو واهی گرفتار و آنان را به یکی از روستاهای شهرستان دلگان منتقل میکنند.
دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر تصریح کرد: با اعلام شکایت از سوی خانواده این ۲ گروگان گرفتار شده پرونده تشکیل و قرارگاه عملیاتی شهید معمار نیروی زمینی سپاه مستقر در ایرانشهر با استفاده از ظرفیت معتمدان و ریشسفیدان توانست در کمتر از هفت ساعت هر ۲ نفر این افراد را آزاد کند.
وی بیان کرد: مردم به آگهیهای خارج از عرف در فضای مجازی و سایتها توجه نکنند تا گرفتار اینگونه مسائل و مشکلات نشوند.
نظر شما