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۱۹ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۳۲

هفته ششم لیگ برتر والیبال؛

زنگ خطر طلایی پوشان/ سپاهان، ارومیه را از ریل پیروزی خارج کرد

زنگ خطر طلایی پوشان/ سپاهان، ارومیه را از ریل پیروزی خارج کرد

تیم والیبال سپاهان با شکست تیم شهرداری ارومیه تنها تیم بدون شکست در پایان هفته ششم باقی ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حساس‌ترین بازی هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر والیبال، تیم‌های سپاهان و شهرداری ارومیه دو تیم بدون شکست مسابقات امروز چهارشنبه از ساعت ۱۷ در نقش جهان مقابل هم صف آرایی کردند.

جدال ملی پوشان و ستاره‌های دو تیم از جمله امیر غفور در سپاهان و صابر کاظمی در تیم شهرداری ارومیه بر جذابیت بازی افزوده بود و در نهایت شاگردان رحمان محمدی راد در تیم سپاهان در دیداری یک طرفه موفق شدند در یک نمایش عالی و با درخشش امیر غفور با نتیجه ۳ بر صفر، قاطعانه از سد تیم شهرداری ارومیه عبور کنند.

طلایی پوشان با این پیروزی ششمین برد خود را کسب کردند و ارومیه را از ریل پیروزی خارج کردند تا تنها تیم بدون شکست مسابقات باقی بمانند و زنگ خطر را برای سایر رقبا به صدا در آوردند.

نتایج ست شماری:
ست نخست: ۲۵ بر ۲۲ به سود سپاهان
ست دوم: ۲۵ بر ۱۹ به سود سپاهان
ست سوم: ۲۵ بر ۱۲ به سود سپاهان

کد مطلب 5348784
ساناز سلیمان آبادی

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