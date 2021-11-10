زنگ خطر طلایی پوشان/ سپاهان، ارومیه را از ریل پیروزی خارج کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حساسترین بازی هفته ششم رقابتهای لیگ برتر والیبال، تیمهای سپاهان و شهرداری ارومیه دو تیم بدون شکست مسابقات امروز چهارشنبه از ساعت ۱۷ در نقش جهان مقابل هم صف آرایی کردند.
جدال ملی پوشان و ستارههای دو تیم از جمله امیر غفور در سپاهان و صابر کاظمی در تیم شهرداری ارومیه بر جذابیت بازی افزوده بود و در نهایت شاگردان رحمان محمدی راد در تیم سپاهان در دیداری یک طرفه موفق شدند در یک نمایش عالی و با درخشش امیر غفور با نتیجه ۳ بر صفر، قاطعانه از سد تیم شهرداری ارومیه عبور کنند.
طلایی پوشان با این پیروزی ششمین برد خود را کسب کردند و ارومیه را از ریل پیروزی خارج کردند تا تنها تیم بدون شکست مسابقات باقی بمانند و زنگ خطر را برای سایر رقبا به صدا در آوردند.
نتایج ست شماری:
ست نخست: ۲۵ بر ۲۲ به سود سپاهان
ست دوم: ۲۵ بر ۱۹ به سود سپاهان
ست سوم: ۲۵ بر ۱۲ به سود سپاهان
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