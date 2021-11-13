به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بابایی عضو شورای ششم شهر تهران در جلسات اخیر شورای شهر درباره عدم بی خطر سازی زباله‌های بیمارستانی در ۳۰ بیمارستان تهران هشدار داد و گفت: متأسفانه در این بیمارستان‌ها به صورت کامل و درست پسماندها بی خطرسازی نمی‌شود.

وی از سازمان محیط زیست درخواست کرد که برای این بیمارستان‌ها اخطاریه قانونی صادر کند و با در نظر گرفتن مهلتی برای تکمیل فرایند بی خطرسازی در صورت عدم فراهم‌آوری شرایط لازم جمع‌آوری پسماندهای شأن متوقف شود.

اما فاطمه اکبرپور رئیس اداره محیط زیست انسانی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اکثر مراکز درمانی بزرگ در تهران دستگاه‌های بی خطرساز زباله دارند، گفت: اینکه ۳۰ بیمارستان به صورت همزمان دستگاه‌های بی خطرساز زباله‌شان دچار نقص شده و از کار افتاده باشد ممکن نیست. ولی بیمارستان‌هایی هستند که با توجه به شیوع کرونا و افزایش تولید پسماندها، ظرفیت دستگاه‌ها تناسب لازم را ندارند یا از نظر اپراتوری و انجام کامل فرآیند سترون سازی یا گندزدایی پسماندهای عفونی و تیز و برنده، مشکلاتی دارند که اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران نظارت و پایش بیمارستان‌ها رو با جدیت انجام و اخطاریه‌های لازم رو هم در حوزه عدم مدیریت پسماندها و هم عدم تصفیه فاضلاب صادر می‌کند که ترجیحاً از ذکر نام بیمارستان‌های مورد نظر خودداری می‌کنم.

وی ادامه داد: ممکن است منظور این عضو شورای شهر از ۳۰ مراکز درمانی، مراکز جراحی‌های محدود، کلینیک‌ها و مراکز کوچک مقیاس باشد نه بیمارستان‌های بزرگ تهران.

پسماندهای مراکز خرد درمانی شهر تهران، به لحاظ عملیاتی بلاتکلیف است

اکبرپور با اشاره به اینکه در استان تهران با هماهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان ناظر اجرای ضوابط پزشکی، چند سایت برای بی خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده مراکز کوچک درمانی در شهرستان‌های اسلامشهر، ملارد و ورامین، احداث شده‌اند و کار کم خطرسازی پسماندهای این مراکز رو انجام می‌دهند. گفت: ولی در شهر تهران با توجه به تراکم جمعیت و تعدد و تکثر این مراکز درمانی و مشکلات مرتبط با استقرار سایت متمرکز آن هم در داخل شهر، تاکنون چنین مرکزی در شهر تهران، ایجاد نشده است و پسماندهای مراکز خرد درمانی شهر تهران، از دید عملیاتی بلاتکلیف است که در برخی از موارد بیشتر از بیمارستان‌ها پسماند تولید می‌کنند.

خرید دستگاه‌های بی خطرساز صرفه اقتصادی

وی در ادامه گفت: عموماً برای این مراکز خرید دستگاه‌های بی خطرساز صرفه اقتصادی ندارد و از سوی دیگر فضای مناسب را در اختیار ندارند که رأساً نسبت به استقرار این دستگاه‌ها اقدام کنند.

اکبرپور ابراز امیدواری کرد: با اهتمام دانشگاه‌های علوم پزشکی، نظام پزشکی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان و همکاری شهرداری تهران، نحوه مدیریت اصولی پسماندهای پزشکی مراکز خرد درمانی شهر تهران. تعیین تکلیف شود.

رئیس اداره محیط زیست انسانی استان تهران با اشاره به اینکه هدف از این بی خطر سازی کاهش مخاطرات حمل و نقل این نوع زباله‌ها است، گفت: نظارت بر رعایت ضوابط زیست محیطی مراکز جراحی محدود به دلیل تکثر بالا در تهران سخت است، و عمده این مراکز در مناطق ۶ و ۷ تهران واقع شده‌اند.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون، مدیریت پسماندهای ویژه با تولیدکننده آن است، و این مراکز مکلف‌اند که از ظرفیت‌های بی خطرسازی بیمارستان‌های اطراف خود استفاده کنند، و در غیر این صورت باید از ظرفیت سایت‌های متمرکز استفاده کنند که تاکنون در تهران چنین سایتی راه اندازی نشده است.

اکبرپور با تاکید بر اینکه تعداد واحدهای متخلف درمانی در تهران بیش از ۳۰ مرکز است، افزود: ناظر مستقیم بر این واحدهای درمانی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند و این اداره کل ناظر بر اجرای قانون و عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی در این زمینه است.