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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۰

ورود دیوان محاسبات برای اصلاح فرآیندهای غیرقانونی در مدیریت سهام عدالت

ورود دیوان محاسبات برای اصلاح فرآیندهای غیرقانونی در مدیریت سهام عدالت

اقدامات شورای عالی بورس با اصل آزادسازی واقعی سهام و تسهیل بهره‌مندی مستقیم صاحبان سهام، انطباق ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، اقدام شورای عالی بورس در تعیین برخی دستگاه‌های اجرایی، از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌عنوان نماینده سهام عدالت و ایجاد ساختارهای متعدد تحت عنوان «نمایندگان سهام عدالت»، با اصل آزادسازی واقعی سهام و تسهیل بهره‌مندی مستقیم صاحبان سهام، انطباق ندارد.

از مجموع ۴۹ شرکت سبد سهام عدالت، ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی هستند که فرآیند انتقال مؤثر حقوق مالکانه و بهره‌مندی مستقیم سهامداران از منافع سهام، در آنها با چالش جدی مواجه است.

استمرار تصدی‌گری و مداخله دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرکت‌های سهام عدالت و تداوم انتصابات دولتی در این مجموعه‌ها، می‌تواند موجب تضعیف حقوق سهامداران واقعی یعنی مردم و ایجاد ساختارهای واسطه‌ای فاقد مبنای قانونی شود.

کد مطلب 6969276
محسن صمیمی

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