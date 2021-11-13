محمد مهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ورود ششمین شورای شهر کرج به عرصه خدمت‌گزاری شاهد اتفاقات فرهنگی خوبی در استان البرز هستیم.

وی با بیان اینکه در طول چهار سال گذشته هیچ اتفاق فرهنگی شاخص و بزرگی در استان البرز رخ نداد، تصریح کرد: اعضای جدید شورای شهر کرج در رفع موانع تلاش می‌کنند.

رئیس حوزه هنری استان البرز با بیان اینکه در بلوار ماهان منطقه جهانشهر کرج پردیس سینمایی با کیفیت و به روز با مساحت ۲ هزار متر احداث می‌شود، خاطرنشان کرد: در این مجموعه ایجاد نگارخانه، سالن تئاتر، فروشگاه محصولات فرهنگی و فضاهای کارگاهی و آموزشی به شهرداری کرج پیشنهاد داده شده است.

وی در خصوص حمایت حوزه هنری البرز از نویسندگان در سال گذشته گفت: فعالیت حوزه هنری در چرخه استعدادیابی و آموزش نهایتاً به تولید می‌رسد، بر این اساس سال گذشته حدود ۱۰ کتاب در زمینه شعر، کودک و داستان به چاپ رسید.

مهرابی اظهار کرد: تولید برخی از کتاب‌ها از سال گذشته آغاز و هنوز به نتیجه تولید نرسیده است، انتظار می‌رود، در سال آتی حداقل ۱۵ کتاب به مرحله چاپ برسد.

وی با بیان اینکه باشگاه هنرمندان ما نوپاست اما در جهت رشد و حمایت هنرمندان اتفاقات و اقدامات خوبی انجام شده است، تصریح کرد: بسیاری از فعالیت‌های تصویری و رسانه‌ای حوزه هنری البرز توسط اعضای باشگاه هنرمندان کار می‌شود.

رئیس حوزه هنری استان البرز بیان کرد: در سال‌های اخیر حوزه هنری فعالیت خود را از مرکز شهر خارج و به سمت مناطق حاشیه و کم برخوردار رفته است.

وی با اشاره به ایجاد مراکز رشد در مناطق محروم استان البرز متذکر شد: تلاش کردیم امید و هویت بخشی این مناطق را رونق ببخشیم که نتایج مطلوبی داشت.