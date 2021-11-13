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۲۲ آبان ۱۴۰۰، ۹:۲۸

جام باشگاه‌های فوتبال زنان آسیا؛

تیم فوتبال بانوان سیرجان در یک قدمی شکستن طلسم ۲۹ساله‌ ایران

تیم فوتبال بانوان سیرجان در یک قدمی شکستن طلسم ۲۹ساله‌ ایران

تیم فوتبال زنان سیرجان در آخرین بازی خود در جام باشگاه‌های آسیا برای خلق شگفتی به میدان خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام باشگاه‌های فوتبال زنان آسیا به میزبانی اردن در حال برگزاری است. تیم سیرجان نماینده ایران در این دوره از مسابقات است. شاگردان مریم جهان نجاتی موفق شدند دو بازی گذشته خود را با پیروزی پشت سربگذارند.

نماینده فوتبال زنان ایران که برای نخستین بار در این رقابت‌ها شرکت دارد امروز در آخرین بازی خود از ساعت ۲۰:۳۰ مقابل تیم امان اردن، میزبان رقابت‌ها صف آرایی خواهد کرد.

با توجه به لغو رقابت‌های گروه شرق آسیا، تیم سیرجان امروز در صورت پیروزی و یا تساوی جام قهرمانی را بالا سر خواهد برد، اتفاقی تاریخی که شاگردان جهان نجاتی در آستانه رقم زدن آن برای فوتبال ایران هستند.

آخرین قهرمانی فوتبال ایران در مسابقاتی با عنوان جام باشگاه های آسیا در سال ۱۳۷۱ توسط تیم فوتبال مردان پاس تهران به دست آمد و باید دید تیم سیرجان طلسم ۲۹ سال فوتبال ایران را خواهد شکست.

کد مطلب 5350167
ساناز سلیمان آبادی

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