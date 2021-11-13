نقش موسیقی در شناخت مفاخر کشور غیرقابل انکار است

عبدالحسین مختاباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارتباط مؤثر و سازنده موسیقی و مخاطب اظهار کرد: باید از ظرفیت و پتانسیل‌های هنری به خصوص در موسیقی برای معرفی بهتر و بیشتر مفاخر کشور به خصوص شمس و مولانا بهره جست.

وی که از داوران اصلی جشنواره بین المللی شمس و مولانا در خوی بود با بیان اینکه برگزاری چنین جشنواره‌هایی در معرفی بهتر اندیشه و عرفان شمس و مولانا بی نظیر است، افزود: اما ارتقای سطح چنین جشنواره‌هایی نیازمند حمایت ویژه مسئولان است.

مختاباد سطح آثار جشنواره شمس و مولانا در خوی را ضعیف ارزیابی کرد و گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر حمایت دولت از بخش خصوصی بسیار ناچیز و ضعیف بود در کنار حمایت دولت باید بخش خصوصی نیز در این زمینه پای کار بیایند.

خواننده، آهنگساز و استاد دانشگاه ایرانی با اشاره به رکود بخش موسیقی کشور به دلیل ایام کرونا عنوان کرد: باید کنسرت‌ها بعد از سپری شدن این بیماری مجدد رونق داشته باشند تا شاهد آثار فاخر و ارزشمند در این حوزه باشیم.

وی در خصوص تولید اثر جدیداش نیز گفت: به دلیل کرونا فعالیت‌هایم محدود بوده ولی اثر جدیدم یه اثر مازندرانی به نام بانو است که به صورت تک ترک آماده شده و در نظر داریم کلیپ اثر را تهیه و عرضه کنیم.

چهارمین جشنواره ملی شمس و مولانا با هدف پاسداشت مفاخر ملی به مدت ۳ روز با حضور گروه‌های موسیقی اصیل ایرانی و علاقه مندانی به عرفان و ادب در شهرستان خوی برگزار شد.

داوری چهارمین جشنواره ملی شمس و مولانا را عبدالحسین مختاباد، ملیحه سعیدی، و پویا سرایی بر عهده داشتند.