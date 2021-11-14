حضور نیروهای مسلح در دریا تجارت امن را به همراه داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه با «علی اکبر صفایی» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بر تقویت و توسعه همکاریهای دوجانبه در اجرای برنامههای راهبردی دریایی کشور و امنیت دریانوردی تأکید شد.
در این دیدار که در دفتر مدیرعامل سازمان بنادر برگزار شد، طرفین بر لزوم همکاریهای بیشتر و تقویت و تعمیق همکاریهای نظامی و تجاری در پهنههای دریایی کشور و اعمال حاکمیت دریایی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
فرمانده نیروی دریایی سپاه در این دیدار گفت: سازمان بنادر و دریانوردی و سپاه از زمان دفاع مقدس تاکنون با هم، اقدامات مشترکی را در حوزه دریاها داشتهاند و این همسویی و همافزایی با قدرت ادامه دارد.
دریادار تنگسیری افزود: حضور نیروی دریایی ارتش و سپاه در دریا و سواحل علاوه بر مراقبت و دفاع از مرزها و کیان جمهوری اسلامی، آرامش و تجارت امن را برای کشورمان بهویژه ساکنان استانهای ساحلی به وجود آورده و هزینههای امنیتی را به شدت کاهش داده است.
وی تاکید کرد: نیروی دریایی سپاه و ارتش دو بال همافزا در تأمین امنیت دریا بوده که همواره با حضور در سواحل، بنادر و حتی نقاط دوردست، امنیت و آرامش و همچنین ثبات را در منطقه تأمین میکنند تا کشورمان در ساحل امن قرار گیرد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه خاطرنشان کرد: این نیروها در طول هشت سال دفاع مقدس با شهادت، جانبازی، رشادت و حتی در زمان اسارت، دلاورمردیهای فراوانی از خود نشان دادند که علاوه بر تجربهاندوزی و افزایش توان دفاعی، درس بزرگی به آیندگان دادند مبنی بر اینکه جوانان نیرومند کشورمان اجازه نمیدهند کشوری نگاه بد به ما داشته باشد.
علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این دیدار، حضور مقتدرانه نیروهای مسلح را بسترساز ایجاد تجارت دریایی امن در منطقه دانست و گفت: ثبات و امنیت آبهای بینالمللی و مرزهای آبی کشور مرهون حضور مقتدرانه، رشادتهای همه نیروهای دریایی در پهنه اقیانوسها و دریاها و سند افتخاری برای جامعه دریایی و بندری کشور است.
وی، مشارکت و همافزایی نیروهای نظامی و دیگر ارگانهای دریایی را موجب برکات بیشتر و توسعه دریا محور و اقتصاد دریا پایه عنوان کرد و گفت: تأمین امنیت در آبهای حاکمیتی و بینالمللی و عبور و مرور امن هزاران کشتی نفتکش و تجاری مرهون امنیت پایدار از سوی نیروهای مسلح است که همواره مورد توجه سازمان جهانی دریانوردی نیز قرارگرفته و این سازمان بارها مراتب تقدیر خود را از تلاشهای ارگانهای نظامی ایران ابراز داشته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی، نیروی دریایی سپاه و ارتش و دریابانی را بازوان توانمند اقتصاد دریا محور توصیف کرد و گفت: نقش این دریادلان در حوزههای مختلف به ویژه توقیف شناورهای متخلف، مشارکت در عملیاتهای جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی نفتی نقش مؤثر و بیبدیل است.
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