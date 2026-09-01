به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی صبح سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری کردستان، با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان در دوره مسئولیت خود، اظهار کرد: حمایت از دستگاه اجرایی در کنار نظارت و تعامل سازنده، از رویکردهای اصلی دستگاه قضایی در سال‌های گذشته بوده است.

وی افزود: در این مدت سه دولت فعالیت کردند، اما رویکرد دستگاه قضایی استان در زمینه حمایت از دولت و دستگاه‌های اجرایی، همراه با نظارت و صیانت از حقوق عامه، تغییر نکرد.

رئیس‌کل سابق دادگستری کردستان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حقوق عامه، گفت: مرز، معدن و کشاورزی از مهم‌ترین حوزه‌هایی بود که دستگاه قضایی استان با جدیت آنها را دنبال کرد.

حسینی از ایجاد سه هزار فرصت شغلی با ورود دستگاه قضایی و همراهی دستگاه اجرایی خبر داد و بیان کرد: در حوزه معادن نیز ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی با پیگیری‌های سازمان بازرسی و دادستانی مرکز استان و شهرستان‌ها وصول شده است.

وی همچنین به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه مالیاتی اشاره کرد و گفت: حدود ۵۰۰ پرونده فرار مالیاتی در استان مورد رسیدگی قرار گرفت و در حوزه حمایت از زندانیان نیز زمینه آزادی شمار قابل توجهی از محکومان فراهم شد.

رئیس‌کل سابق دادگستری کردستان ادامه داد: در سال‌های اخیر یک‌هزار و ۶۵۰ نفر از زندانیان استان از طریق جشن‌های گلریزان آزاد شدند که این اقدام با مشارکت مردم و خیران انجام گرفت.

حسینی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های قضایی استان اظهار کرد: حدود دو هکتار زمین برای اجرای طرح‌های عمرانی دستگاه قضایی تملک شده و بخشی از این اراضی برای احداث ساختمان‌های اداری و منازل سازمانی اختصاص یافته است.

وی افزود: در شهرستان بانه نیز یک مجتمع ۱۵ واحدی منازل سازمانی احداث شد که بخش مهمی از مشکلات مربوط به اسکان کارکنان دستگاه قضایی در این شهرستان مرزی را برطرف کرد.

رئیس‌کل سابق دادگستری کردستان یکی دیگر از اقدامات انجام شده را افزایش ظرفیت نیروی انسانی دستگاه قضایی دانست و گفت: طی پنج تا شش سال گذشته ۱۸۰ پست قضایی به مجموعه قضایی استان اضافه و حدود ۱۰۰ شعبه نیز افزایش یافته است.

حسینی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام شده و دستور ویژه ریاست قوه قضائیه، ۱۸۶ قاضی در سال‌های اخیر جذب دستگاه قضایی استان شدند و با وجود خروج ۹۶ قاضی، تعداد قضات از حدود ۹۰ نفر به ۱۸۰ نفر افزایش یافت.

وی اضافه کرد: افزایش نیروی قضایی و توسعه ساختارهای موجود موجب شد جایگاه استان کردستان در ارزیابی‌های معاونت راهبردی قوه قضائیه ۱۷ رتبه ارتقا پیدا کند.

رئیس‌کل سابق دادگستری کردستان همچنین با اشاره به ارزیابی میزان رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی استان گفت: کردستان در شاخص رضایتمندی مردم رتبه ششم کشور را کسب کرده است که این موفقیت نتیجه تلاش مجموعه قضایی و همکاری سایر دستگاه‌ها و مردم استان است.

حسینی در پایان از مردم کردستان، مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس، اعضای شورای تأمین، نیروهای نظامی و انتظامی، دستگاه‌های اطلاعاتی و همکاران مجموعه قضایی استان برای همراهی و همکاری در سال‌های گذشته قدردانی کرد.