شهریاری: ریزگردها با منشا خارجی تهدیدی جدی برای شمال‌ شرق کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهریاری صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: محیطزیست امروز یکی از اولویتهای نخست جامعه بشری محسوب میشود و بیتوجهی به آن میتواند به تهدیدی بزرگ برای سلامت و آینده جامعه تبدیل شود.
وی با اشاره به آثار آلودگی هوا بر سلامت مردم افزود: بر اساس اعلام وزیر بهداشت، سالانه حدود ۵۰ هزار نفر در کشور به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند که این موضوع ضرورت اتخاذ اقدامات جدی و فوری برای کاهش آلودگی هوا را نشان میدهد.
شهریاری خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیطزیست گفت: انتظار داریم در حوزه حفاظت از محیطزیست و سلامت مردم، بدون هیچ ملاحظهای اقدامات لازم انجام شود و مسائل زیستمحیطی با جدیت بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد.
نماینده مردم بجنورد در مجلس همچنین با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و تنوع زیستی استانهای شمالی کشور، بر ضرورت حفاظت از این سرمایههای ارزشمند تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیتهای طبیعی کشور بهدرستی استفاده و در عین حال حفاظت از آنها بهعنوان یک اولویت دنبال شود.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت و حفاظت از عرصههای طبیعی، اظهار کرد: موضوع آتشسوزی در مناطق طبیعی و جنگلی، بهویژه با توجه به گستردگی و ارزش زیستمحیطی این مناطق، نیازمند توجه و برنامهریزی ویژه است.
شهریاری، توجه به جوامع محلی را یکی از الزامات حفاظت پایدار از محیطزیست دانست و افزود: بدون مشارکت و همراهی جوامع محلی، نمیتوان انتظار داشت برنامههای حفاظت از محیطزیست به نتیجه مطلوب برسد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده برای افزایش جمعیت حیاتوحش گفت: برخی اقدامات انجامشده در سالهای گذشته در زمینه مدیریت و افزایش جمعیت حیاتوحش، نتایج ارزشمندی داشته و حتی در سطح بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین ضروری است این تجربهها تداوم پیدا کند.
نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان و رازوجرگلان در مجلس، ریزگردهای برخاسته از صحرای ترکمنستان را یکی دیگر از تهدیدهای زیستمحیطی منطقه دانست و گفت: این پدیده در سالهای اخیر به یک تهدید جدی برای استانهای شمالشرق کشور تبدیل شده و لازم است برای مقابله با آن، برنامهای منطقهای و جدی تدوین شود.
شهریاری در ادامه نسبت به افزایش حضور گونههای مهاجم پرندگان در خراسان شمالی هشدار داد و اظهار کرد: گسترش برخی گونههای مهاجم، علاوه بر آسیب به مزارع و محصولات کشاورزی، میتواند تعادل زیستمحیطی و جمعیت پرندگان بومی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و لازم است برای مدیریت این موضوع، اقدام اساسی انجام شود.
وی در پایان با اشاره به برخی مشکلات زیرساختی حوزه محیطزیست در شهرستانهای استان گفت: یکی از شهرستانهای استان حتی از ساختمان اداری مناسب محیطزیست برخوردار نیست و انتظار میرود برای رفع این کمبودها و تقویت زیرساختهای محیطزیست استان، حمایت لازم صورت گیرد.
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