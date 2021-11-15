باید در تورهای خارجی رکاب بزنیم/ اولویت حضور در تور لانکاوی است

علیرضا حقی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون تشریح وضعیت آغاز اردوهای تیم دوچرخه سواری کشورمان برای حضور در بازی‌های آسیایی گفت: طبق برنامه قرار است یک هفته پس از برگزاری آخرین مرحله لیگ دوچرخه سواری در مشهد که از امروز هم شروع شده اردوهای تیم ملی را استارت بزنیم. بنابراین برنامه اردوی تیم ملی از هفتم آذرماه در جزیره قشم آغاز و تا پایان ماه ادامه می‌یابد. ما در این مرحله از اردو تنها برنامه‌های بدنسازی تیم را دنبال خواهیم کرد.

وی ادامه داد: ما برای برگزاری این اردوی خارج از تهران محدودیت داریم. نفراتی که در اردو حاضر هستند ۳۰ نفر خواهند بود که متشکل از رکابزنان رده سنی بزرگسال و امید و چند نفر از نوجوانان به صورت محدود است. البته چند دوچرخه سوار زن هم در اردو حاضر خواهند بود.

سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان خاطرنشان کرد: ما برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا و در نهایت بازی‌های آسیای سال آینده باید در چند مسابقه خارجی پا بزنیم. ۶ مسابقه مد نظر ما هست که از این بین اولویت حضور در تور بین المللی لانکاوی مالزی است.

وی بیان کرد: ما پیشینه خوبی در این تور داریم به طوری که پور سیدی یک بار قهرمان این تور شده بود. این تور مطرح دو سال به دلیل کرونا برگزار نشده و یک سال هم ما به دلیل مشکلات باشگاه‌ها در آن شرکت نکردیم. هر چند هنوز دعوت نامه رسمی از سوی میزبان برای باشگاه‌ها و کشورها نیامده اما خودمان پیش دستی کرده و درخواست کرده‌ایم تا در این تور شرکت کنیم.

حقی با تاکید بر اینکه اگر در بازی‌های آسیایی نتیجه می‌خواهیم باید در تورها و مسابقات خارجی حضور داشته و پا بزنیم گفت: دو تور در شارجه امارات و تور چند مرحله‌ای آنتالیا ترکیه را هم پیش رو داریم که آخر بهمن ماه است اما اولویت ما حضور در تورهای سطح بالاتر همچون چین و مالزی است. در کنار حضور در مسابقات برون مرزی باید لوازم و تجهیزات ما نیز تأمین شود.

وی به برگزاری مسابقات لیگ هم اشاره داشت و افزود: آخرین مرحله لیگ از امروز در مشهد آغاز می‌شود. تقریباً شش ماهی به دلیل اوج گرفتن کرونا و تغییر و تحولات مدیریتی مسابقه‌ای نداشتیم و خوشبختانه از زمانیکه آقای هاشم کندی سرپرست فدراسیون شده‌اند مسابقات و لیگ‌های معوق همه برگزار شده‌اند و در تلاش هستند تا فصل مسابقات دوچرخه سواری را به خوبی تمام کنند. البته این مساله به نفع رکابزنان است چرا که آنها با باشگاه‌ها قرارداد دارند و برای اینکه پول و حق الزحمه خود را بگیرند باید در مسابقات حاضر باشند و این اتفاق خوبی برای آنهاست.

سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان پیرامون اقدام فدراسیون پزشکی ورزشی برای گرفتن تست‌های دوپینگ هم گفت: در دو مرحله لیگ از رکابزنان تست دوپینگ گرفته شده است. این تست‌ها با تست‌های قبلی فرق دارد چرا که آنالیز می‌شوند و این مسئله می‌تواند به کنترل دوپینگ در ورزش کمک کند.