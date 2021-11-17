حجتالاسلام عباس عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری همایش تجلیل از موکب داران اربعین حسینی استان سمنان همزمان با شامگاه امروز، چهارشنبه ۲۶ آبان خبر داد و بیان کرد: ۵۰ نفر از خادمان موکبهای اربعین حسینی و هیئتهای مذهبی شهرستان شاهرود در این مراسم تجلیل خواهند شد.
وی با بیان اینکه به دلیل شرایط کرونایی امکان برگزاری مراسم متمرکز تجلیل از موکب داران استان سمنان وجود نداشت در نتیجه یک مراسم مشابه نیز به زودی برای تقدیر از فعالان اربعین ۱۴۰۰ در غرب استان و به میزبانی سمنان برگزار خواهد شد، افزود: هیئات مذهبی، مواکب، اشخاص حقیقی و حقوقی که در برپایی مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین کمک کردند نیز در این مراسم تقدیر خواهند شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه مشارکت مردم و برگزاری کیفی مراسم جاماندگان اربعین حسینی در سال جاری در تخمین هیچ مسئولی نمیگنجید، ابراز کرد: خوشبختانه این مراسم به خوبی در شهرستانهای هشتگانه استان سمنان و حتی بسیاری از شهرها و روستاهای استان برگزار شد تا شاهد میزان ارادت مردم استان به دستگاه اهل بیت (ع) باشیم.
عبدالهی همدلی و همگرایی ملی و فراملی با تمام افرادی که در ایام اربعین توفیق طی مسیر نجف تا کربلا را داشتند را محور و هدف از برگزاری این مراسم تجلیل دانست و تاکید کرد: همایش تجلیل از خادمان مواکب اربعین حسینی در استان سمنان، به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی برگزار و در آن از ظرفیت سپاه، نهادهای زیرمجموعه رهبری از جمله اوقاف و امور خیریه، دفاتر ائمه جمعه، فرمانداریها و شهرداریها در برگزاری همایش استفاده شده است.
وی با بیان اینکه هر کاری را که به مردم سپردیم بهترین نتیجه را دریافت کردیم، گفت: هیچکدام از دستگاههای حاکمیتی نمیتوانست حرکتی در چنین ابعادی که همایش جاماندگان حسینی برگزار شد، به منصه بروز برسانند، لذا این امر نشان داد که مردم و هیئتهای عزاداری میتوانند مراسم باشکوه این چنینی را به خوبی مدیریت کنند.
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