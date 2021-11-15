به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه منعمی ظهر دوشنبه در دومین جلسه کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: به طور معمول بودجه بر اساس برنامه ۱۴۱۴ نوشته میشود که ضمن احترام به تهیه کنندگان این برنامه، بر خلاءهای متعدد آن آگاهیم.
وی شروع برنامه پنج ساله شهرداری را هم طبق اعلام این دستگاه از سال ۹۹ عنوان کرد که آن نیز با مشکلاتی روبرو بوده است.
خزانهدار شورای اسلامی شهر کرج اظهار کرد: حتی با گذر از موضوع این برنامهها، در متمم بودجه ۱۴۰۰ شهرداری کرج هیچ گونه برنامه یا هدف گذاری برای جذب بودجه دیده نمیشود.
وی از شهرداری کرج خواست برنامههای خود را در این زمینه ارائه دهند.
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