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۲۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۵۵

در قالب ۳ کامیون؛

محموله امدادی استان بوشهر به منطقه زلزله زده هرمزگان ارسال شد

محموله امدادی استان بوشهر به منطقه زلزله زده هرمزگان ارسال شد

بوشهر- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر گفت: نخستین محموله امدادی جمعیت هلال احمر استان بوشهر به مناطق زلزله زده بخش فین شهرستان بندر عباس استان هرمزگان بارگیری و ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان بوشهر، غلامرضا حاجیانی از ارسال نخستین محموله کمک‌های امدادی این جمعیت به زلزله زدگان بخش فین شهرستان بندر عباس استان هرمزگان خبر داد.

وی ضمن اشاره به وقوع زمین لرزه شدید در استان هرمزگان، از آمادگی جمعیت هلال احمر استان بوشهر در اعزام نیروهای امدادی به مناطق زلزله زده خبر داد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر اقلام ارسالی نخستین محموله امدادی را ۳۴۰ دستگاه چادر امدادی و هزار و ۲۰۰ بسته ۷۲ ساعته مواد غذایی که توسط سه دستگاه کامیون ارسال شده است را عنوان کرد.

زلزله‌ای به قدرت ۶.۴ در مقیاس ریشتر در عمق ۱۵ کیلومتری زمین ۲۳ آبان ماه در بخش فین بندر عباس استان هرمزگان رخ داد.

کد مطلب 5352601

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