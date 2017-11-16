به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلالاحمر استان بوشهر، حسین درویشی گفت: با عنایت به ارسال نخستین کاروان در روزهای گذشته، دومین کاروان کمکهای مردمی استان بعد از ظهر امروز به مناطق زلزلهزده کرمانشاه اعزام شد.
وی تصریح کرد: از لحظه وقوع حادثه تا کنون پایگاه های جمع آوری کمک های مردمی جمعیت هلال احمر در سراسر استان به صورت شبانه روزی مستقر هستند و نیروهای مستقر کار سازماندهی اقلام را برای ارسال به مناطق انجام میدهند.
وی از ارسال محمولههای این جمعیت به مناطق زلزله زده غرب کشور خبرداد و افزود: دومین محموله کمکهای مردمی هلال احمراستان بوشهر با شش دستگاه کامیون و تریلی از انبار امدادی هلال احمر استان به مقصد مناطق زلزله زده کرمانشاه ارسال شد.
درویشی ارزش این محمولهها را بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال دانست و ادامه داد: این کمکهای مردمی شامل پتو ، فرش ماشینی وزیر انداز، خرما، کنسروجات، ست لوازم بهداشتی زنان و کودکان، برنج، شیر خشک، البسه نو، روغن مایع، کفش، آب معدنی، نان خشک بوده است.
وی با بیان اینکه کسانی که قصد پرداخت وجه نقد دارند میتوانند، با شماره گیری کد #۷۲۴* از طریق تلفن همراه اقدام کنند خاطر نشان کرد: محمولههای دیگر جمعیت هلال احمر استان بوشهر در حال بسته بندی است که به زودی به این مناطق ارسال میشود.
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