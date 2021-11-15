مخابرات برای اجرای مصوبات شورا تمکین کند

به گزارش خبرنگار مهر مهدی بهترین شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند که مسئولان مخابرات استان هم حضور داشتند، تاکید کرد: مصوبات شورا بعد از تأیید آن توسط هیأت تطبیق مصوبات جنبه قانونی دارد و مخابرات مانند دیگر دستگاه‌های اجرایی باید به آن تمکین و برای اجرای آنها اقدامات لازم را انجام دهد.

شکایت صاحبان املاک از مخابرات

وی با بیان اینکه توسط صاحبان املاکی که در مجاور منازلی هستند که دکل‌های مخابرات در آنها نصب شده است، شکایت‌های بسیاری داشته‌اند، عنوان کرد: کار مردم در هر شرایطی باید انجام شود و نباید خللی در آن به وجود آید.

وی بیان داشت: اگر قرار است مخابرات و شهرداری کاری را با همکاری هم انجام دهند باید این کار در قالب روند قانونی قراردادها اجرایی شود.

وی ادامه داد: از ۲۸ دکل مخابراتی نصب شده در نقاط مختلف بیرجند تنها اجاره ۲ دکل پرداخت شده و تا این لحظه اجاره ۲۶ دکل دیگر که در اماکن مربوط به شهرداری نصب شده‌اند، پرداخت نشده است لذا باید مخابرات برای تعیین تکلیف آن اقدام کند.

سید سعید اسلامی رئیس اداره حقوقی شهرداری بیرجند هم با بیان اینکه شهرداری نهاد عمومی غیر دولتی است که از محل دریافت عوارض به مردم خدمات ارائه می‌کند، اضافه کرد: بر اساس مصوبه شورای دوره پنجم که در بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری منظور شده است باید نسبت به پرداخت عوارض مربوط به سایت‌های قدیمی مخابرات اقدام شود.

وی عنوان کرد: شهرداری با در اختیار گذاشتن ۲۸ نقطه در اماکن خود برای ایجاد تأسیسات مخابرات حسن نیت خود را نشان داده است.

رعایت سلامت مردم در نصب آنتن‌های بی تی اس

محمودی راد رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند هم با تاکید بر اینکه در جا نمایی آنتن‌های بی تی اس مخابرات باید سلامت شهروندان در نظر گرفته شود، گفت: کرونا خیلی از ظرفیت‌های بالقوه را بالفعل کرد و در کنار همه ضررها، منافعی هم داشت و اگر مخابرات هزینه‌ای برای افزایش کیفیت خدمات خود در این دوران پرداخت کرده است درآمدهایی هم مخابرات از این طریق داشته است و در راستای عمل به رسالت خود با دستگاه‌های اجرایی تعامل لازم را داریم.