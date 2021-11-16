روسیه و ترکیه خواستار آغاز مذاکرات قره باغ با حضور ایران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «آندری رودنکو»، معاون وزیر امور خارجه روسیه و «صدات اونال»، معاون وزرات خارجه ترکیه‌، خواستار آغاز سریع ساز و کار مذاکرات ۳+۳ با حضور آنکارا و مسکو به همراه ایران، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان شدند.

این درخواست مقامات دیپلماتیک روسیه و ترکیه در گفتگوی تلفنی دو طرف مورد تاکید قرار گرفته است. دو طرف همچنین درباره گسترده‌ترین موضوعات مهم همکاری روسیه و ترکیه در جنوب قفقاز و آسیای مرکزی گفت‌وگو کردند.

در این گفتگوها، دو طرف همچنین درباره وضعیت آسیای مرکزی با توجه به تحولات جاری در افغانستان تبادل نظر کردند.

رؤسای جمهوری آذربایجان و ترکیه مبتکر شکل‌گیری همکاری‌های شش‌جانبه‌ای در ترکیب ۳+۳ با مشارکت جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، روسیه، ایران و ترکیه هستند و مقامات تهران هم از این نظریه حمایت و آمادگی خود برای همکاری در این ترکیب برای تقویت صلح و امنیت در منطقه قفقاز جنوبی را اعلام کرده‌اند.

سرگئی لاوروف نیز پیش از این تأکید کرد که طرف روسی برای تحقق این ابتکارعمل با همتایان ارمنستانی خود کار می‌کند و امیدوار است که گرجستان نیز به مشارکت در چنین مکانیزم منطقه‌ای علاقه‌مند باشد.