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۲۵ آبان ۱۴۰۰، ۵:۳۲

در گفتگوی تلفنی؛

روسیه و ترکیه خواستار آغاز مذاکرات قره باغ با حضور ایران شدند

روسیه و ترکیه خواستار آغاز مذاکرات قره باغ با حضور ایران شدند

معاونان وزارت خارجه ترکیه و روسیه خواستار آغاز سریع ساز و کار مذاکرات ۳+۳ با حضور آنکارا و مسکو به همراه ایران، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «آندری رودنکو»، معاون وزیر امور خارجه روسیه و «صدات اونال»، معاون وزرات خارجه ترکیه‌، خواستار آغاز سریع ساز و کار مذاکرات ۳+۳ با حضور آنکارا و مسکو به همراه ایران، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان شدند.

این درخواست مقامات دیپلماتیک روسیه و ترکیه در گفتگوی تلفنی دو طرف مورد تاکید قرار گرفته است. دو طرف همچنین درباره گسترده‌ترین موضوعات مهم همکاری روسیه و ترکیه در جنوب قفقاز و آسیای مرکزی گفت‌وگو کردند.

در این گفتگوها، دو طرف همچنین درباره وضعیت آسیای مرکزی با توجه به تحولات جاری در افغانستان تبادل نظر کردند.

رؤسای جمهوری آذربایجان و ترکیه مبتکر شکل‌گیری همکاری‌های شش‌جانبه‌ای در ترکیب ۳+۳ با مشارکت جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، روسیه، ایران و ترکیه هستند و مقامات تهران هم از این نظریه حمایت و آمادگی خود برای همکاری در این ترکیب برای تقویت صلح و امنیت در منطقه قفقاز جنوبی را اعلام کرده‌اند.

سرگئی لاوروف نیز پیش از این تأکید کرد که طرف روسی برای تحقق این ابتکارعمل با همتایان ارمنستانی خود کار می‌کند و امیدوار است که گرجستان نیز به مشارکت در چنین مکانیزم منطقه‌ای علاقه‌مند باشد.

کد مطلب 5352864

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    نظرات

    • بلبل ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
      1 1
      پاسخ
      باز درقالب مذاکرات میخوان مخ ایران و بزنن که از خیر قره باغ بگذره ....با جنگ نمی تونن با گفنگو شاید نتیجه بگیرن
    • علی IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
      0 0
      پاسخ
      با سلام شرکت ایران در مذاکره قره باغ و یا هر مذاکره دیگر نتیجه ای غیر از ، از دست دادن راه ارتباطی ایران و ارمنستان شود و یا راهی مستقیم زمینی برای ارتباط بین دو قسمت آزربایجان شود که باعث اتصال مستقیم ترکیه به آذربایجان شود ممنوع است ممنوع است ممنوع تست

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