فرورفتن زمین در کرمانشاه خبرساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تصاویر فرورفتن زمین و سقوط یک زن به همراه نوزادش در پی این حادثه در خیابان گلسرخ کرمانشاه این روزها در فضای مجازی دست به دست میشود.
فیلم این سقوط که از طریق دوربینهای مداربسته ضبط شده به سرعت در فضای مجازی پخش شد.
بیژن مرادی شهردار منطقه یک شهرداری کرمانشاه در خصوص این حادثه اظهار کرد: روز گذشته ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که نشان میداد در خیابان گلسرخ کرمانشاه یکی از شهروندان پس از فرو ریختن قسمتی از پیادهرو به درون یک چاه از رده خارج شده سقوط میکند.
وی افزود: این چاهها مربوط میشود به چاههای دفع فاضلاب خانگی که پیش از ساخت و تأسیس شبکه فاضلاب شهری توسط مالکین احداث شده است.
شهردار منطقه یک شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: در حدود ۳۰-۴۰ سال گذشته که منازل مسکونی این منطقه ساخته شده است برای دفع فاضلاب خانگی چاههای دفع فاضلاب جذبی حفاری میکردند.
مرادی ادامه داد: پس از ایجاد شبکه فاضلاب شهری در این مناطق، چاههای دفع فاضلاب توسط مالکین از رده خارج شدند و باید خود مالک این چاهها را خاکریزی و پر میکردند که بعدها دچار ریزش دهانه نشود.
وی بیان کرد: از سالهای گذشته تاکنون در معابر منطقه هیچ اثری از این گونه چاهها مشاهده نشده است و از طرفی تاکنون توسط مالکین این منطقه به شهرداری از وجود چنین چاههایی اطلاعرسانی نشده که شهرداری برای رفع خطر و پر کردن این چاهها اقدام کنند.
شهردار منطقه یک شهرداری کرمانشاه گفت: پس از این اتفاق که روز گذشته رخ داد به تمامی پلاکهای ثبتی سطح منطقه یک به صورت کتبی اخطار شد که اگر در گذشته از چاههای فاضلاب جذبی استفاده میکردند به شهرداری اعلام کنند که با همکاری مالکین عملیات خاکریزی و پر کردن آن سریع انجام شود.
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