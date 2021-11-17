به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش در نشست با اصحاب رسانه، ضمن تقدیر از آنان، با اشاره به انتشار به موقع اخبار، و صداقت و رسالت کاری خبرنگاران که همیشه به نفع مجموعه کیش، خصوصا نیروی انتظامی بوده است از این قشر تقدیر کرد و نقش آنان را در فرهنگسازی، موثر و مهم دانست.
سرهنگ علیاصغر جمالی ضمن تسلیت وفات شهادتگونه حضرت معصومه سلاماللهعلیها و تقدیر از اصحاب رسانه که همیشه یار نیروی انتظامی بودهاند، اظهار داشت: امنیت خط قرمز پلیس هست و در راستای حفظ آن، تمام تلاش خود را به کار خواهیم برد.
وی با تاکید و تقدیر همراهی اصحاب رسانه، ایشان را پلیس جامعه خواند و گفت: خبرنگاران تاثیرات مثبت و بسزایی در ارتقای امنیت دارند.
سرهنگ جمالی در توضیح عملکرد ۸ماههی اخیر پلیس در کیش، به ۹۳۵ طرح مختلف برای برخورد با مجرمین بهمنظور حفظ امنیت پایدار، بهویژه طرح سواحل اشاره کرد و گفت: پاکسازی تفرجگاهها و پارکها و نقاط آلوده نیز از این جمله بوده است.
وی با اشاره به کاهش ۵درصدی سرقت تصریح کرد: از آنجایی که سرقت ضریب امنیت را بهشدت کاهش میدهد، برای اقدامات مؤثرتری در این زمینه برنامهریزی کردهایم.
جمالی به افزایش کشفیات ۵۷درصدی در حوزه موادمخدر و انهدام ده باند موثر تهیه و توزیع مواد مخدر اشاره کرد و افزود: توجه مسئولین در امر فرهنگسازی خصوصا در رده سنی نوجوان باید ویژه باشد.
وی همچنین از کشف قاچاق کالا به مبلغ ۸۰۰میلیارد تومان خبر داد و تصریح کرد: مبدأ و مقصد بیشتر آنها کیش نبوده، و جزیره ترانزیت عبور آنها بوده که با گشتزنی موثر، کشف و به گمرکات و مقام قضایی بندر تحویل شده است.
سرهنگجمالی با اشاره به کشف بالغ بر ۳۰ فروند شناور حاوی قاچاق سوخت، از ۲۳درصد کاهش خسارات فوتی و ۱۲درصد کاهش در جراحتها در حوزه تصادفات خبر داد و گفت: متاسفانه فرهنگ و مقررات ضعیفتر شده و این ضعف بین مسافران و گردشگران، و خودروهای حمل و نقل عمومی بیشتر دیده میشود.
وی تصریح کرد: رانندگان وسایل نقلیهی عمومی میتوانند نقش بسزا و موثری در فرهنگسازی داشته باشند.
جمالی همچنین در حوزه جرایم سایبری، با تاکید بر افزایش صددرصدی اجرای طرحهای مقابلهای پلیس فتا و کشفیات پروندهها، به حضور حداکثری مردم جزیره در فضاهای مجازی اشاره کرد و ادامه داد: برای رهایی از دام شیادان، نیاز به اطلاعرسانی است. وی توصیه کرد: مردم به هر سایتی اعتماد نکنند و حتما از درگاههای مطمئن برای تامین نیازمندیهایشان اقدام به خرید کنند تا شاهد کاهش پروندههای کلاهبرداری در جرائم سایبری باشیم و وظیفهی خانوادهها برای ارتقا سواد رسانهای جوانانشان حائز اهمیت است.
سرهنگ جمالی در حوزه جرائم اقتصادی، به دستگیری ۱۸ نفر از مجرمین حرفهای با ارزش تقریبی ۱۶۵میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: این امر باعث افزایش ۵درصدی کشف پروندههای جعل و کلاهبرداری شده است.
سرهنگ علیاصغر جمالی در ادامهی نشست در بخش خدماتی که به عنوان وظیفه به گردشگران و کیشوندان ارائه شده است، آمار این خدمات را۵۷ هزار مورد اعلام کرد و گفت: ۱۶ هزار فقره از این خدمات در حوزه پلیس نظارت بر اماکن عمومی و مهاجرت و گذرنامه بوده است.
وی با اعلام ۵هزار مورد در حوزه راهنمایی و رانندگی و ۳۵هزار مراجعه به کلانتریها که ۷۴۵پرونده با مشاوره در کلانتری، حل و فصل شده است، ادامه داد: از ۳۰هزار تماس با مرکز فوریتهای ۱۱۰، ۳۵درصد آن منجر به حضور پلیس در محل شده و مابقی با ارشاد اپراتور حل شده است.
وی همچنین به ۴۵۰ تماس با سامانه۱۹۷ که شبانهروزی در خدمت مردم میباشد اشاره کرد و افزود: ۶۵ درصد این تماسها شامل تشکر از پلیس، ۳۲درصد درخصوص راهنمایی و ارائه پیشنهاد بوده و ۳درصد انتقاد به عملکرد پلیس بوده است.
جمالی با اشاره به ۵۷هزار خدمت به خودروهایی که ورود و خروج داشتند، در ادامه از صدور ۵۰۸ گواهی عدم سوءپیشینه خبر داد و افزود: بالغ بر یک میلیون و چهارصد هزار خدمات به مسافرین به اشکال مختلف ارائه شده است که شامل پلیس فرودگاه در مبدأ ورودی، دریابانی در بندرگاه مبدأ و مقصد، و برقراری نظم و امنیت میشود و در نهایت باعث ارتقا و رونق گردشگری در کیش گردید.
سرهنگ علیاصغر جمالی در بخش سوم، به توصیهها و مطالبات پلیس پرداخت و توجه به آسیبهای اجتماعی را امری ضروری دانست و گفت: در برخورد با متخلفین، مردم باید دستگاه قضایی را همراهی کنند.
وی نزاع و درگیری، افسردگی، کمتوجهی به فرهنگ ترافیک، سگگردانی، پوشش نامناسب، تخلفات فضای مجازی، سرقت و خانههای شبانه را هشداری برای نسل آینده عنوان و تصریح کرد: خانوادهها باید احساس نگرانی و مسئولیت بیشتری کنند تا در کنار هم، در جزیره کیش الگویی برای کشور و بلکه اقصی نقاط جهان باشیم.
جمالی با بیان این مطلب که حضور افراد به بهانهی اشتغال در جزیره و زندگی مجردی، منجر به افسردگی و بهتبع آن افزایش جرائم میشود، گفت: شواهد آماری نشان میدهد که بیشتر جرائم توسط افرادی که بدون خانواده و یا در کمپها زندگی میکنند، اتفاق میافتد و نیاز به وجود مشاور خوب در جزیره بیش از پیش لازم مینماید.
وی با تاکید بر وظیفهی مسئولین برای تامین زیرساختهای لازم برای حفظ امنیت، ابراز امیدواری کرد: سازمان به وعدههایی که داده، جامهی عمل بپوشاند تا بتوانیم آرامش و امنیت بیشتری را برای کیشوندان به ارمغان بیاوریم.
جمالی به راهاندازی پایش تصویری برای حفظ امنیت ترافیکی و امنیت پایدار کیش که از سال۹۷ مصوبهی شورای تامین بوده و تاکنون به اجرا نرسیده اشاره کرد و گفت: هر هزینهای در حوزهی امنیت، در واقع سرمایهگذاری محسوب میشود و لازمالاجرا و مطالبهی جدی مردم و نیروی انتظامی است.
وی همچنین با پیشنهاد و درخواست بانک اطلاعاتی برای ثبت کلیهی اطلاعات کارفرمایان و کارگرن، تصریح کرد: بدینطریق میتوان تجزیه و تحلیلهای اجتماعی و فرهنگی خود را از این بانکها داشته و همچنین از بهکارگیری افراد باسابقه توسط کارفرمایان جلوگیری کنیم که اخذ گواهی سوءپیشینه نیز در همین راستا موثر خواهد بود.
جمالی با اشاره به اتفاق اخیر در خصوص آتش زدن دو خودرو، اختلافات شخصی را انگیزهی این بزه عنوان و تصریح کرد: با حمایت و پشتکار نیروی انتظامی در کمتر از ۲۴ساعت سه نفر شناسایی و دستگیر شدند و پرونده جهت رسیدگی در حال رسیدگی است و جزئیات تکمیلی بعد از تکمیل پرونده، اطلاعرسانی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه مردم در صورت هر اتفاقی هرنوع اطلاعاتی را فقط در اختیار افسر پرونده قرار دهند. تصریح کرد: انتشار تصاویر ناشی از اختلافات شخصی، امنیت عمومی را خدشهدار کرده و روند رسیدگی به پرونده را مختل میکند و باعث میشود روند رسیدگی به پرونده با کندی مواجه و باعث توقف آن شود.
فرمانده ویژه انتظامی و دریابانی کیش با بیان این مطلب که چهره واقعی کیش زیبا باید با رسالت اصحاب رسانه و درایت مردم به کل کشور مخابره شود، گفت:دستگیری زیاد افراد متخلف، زنگ خطری برای جزیره محسوب میشود و از همهی مردم تقاضا داریم درصورت مشاهدهی کوچکترین تخلفی، مراتب را به نیروی انتظامی اطلاع دهند.
نشست فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش و فرماندهان نیروی انتظامی با اصحاب رسانه، صبح سهشنبه ۲۵آبانماه در سالن رازی مرکز همایشهای بینالمللی کیش برگزار، و در پایان با اهدای گل و لوحتقدیر از ایشان تجلیل شد.
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