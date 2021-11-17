چرا تعدادی از مشترکین از خدمات اینترنت مخابرات ناراضی هستند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، دکتر زارعیان، معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات در نشستی که با حضور مهندس سلطانی و مدیران ارشد ستادی مخابرات با دکتر عباسی شاهکوه، رییس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت گرفت، با اشاره به سرمایه گذاری های صورت گرفته بخش اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات گفت : این شرکت بعد از خصوصی سازی حدود ۱۰ میلیون پورت اینترنت پرسرعت نصب کرد حال آن که این رقم در سال های قبل از خصوصی سازی حدود ۱۵۰ هزار پورت بوده است.

وی با تاکید براینکه این شرکت در۹۰ درصد بخش ها می تواند اینترنت با سرعت مناسب در اختیار مشترکین قرار دهد به دلایل نارضایتی کاربران از سرعت اینترنت پرداخت.

دکتر زارعیان چگونگی درخواست خود مشترک را یکی از دلایل نارضایتی کاربران عنوان کرد و گفت: مشترکینی داریم که سرعت اینترنت ۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه و یک مگابایت تقاضا می کنند و طبیعی است با این سرعت پایین است و حجم بیشتری دانلود و آپلود میسر نمی‌شود از این‌رو نارضایتی به وجود می‌آید.

وی فاکتور مهم دیگری که در نارضایتی کاربران نقش دارد را بی اطلاعی مشترکین از اتمام حجم اینترنت دانست و افزود: دسته دوم مشترکین ناراضی کسانی هستند که سرویس را از مخابرات یا FCP ها دریافت کردند و در بین ماه حجم شان به اتمام رسید و نمی دانند و یا نمی خواهند حجم جدید خریداری نمایند در نتیجه سرعت شان به ۱۲۸ می رسد و فکر می کنند که اشکال از شبکه مخابراتی است حال آن که اشکال در اکانتی است که شارژ نشده و دارند استفاده می کنند و ممکن است مشترک ناراضی باشد.

معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات، یکی دیگر از دلایل کاهش سطح رضایت مشترکین را افزایش مصرف در دو سال اخیر عنوان کرد و گفت: پس از کرونا مصرف اینترنت افزایش یافته و تقاضای کاربران برای سرعت اینترنت نیز و حدود ۴ برابر شده است و این موضوع بار زیادی را بر شبکه ارتباطی ایجاد کرده و موجب کمبود پهنای باند در برخی از ساعات شبانه روز شده که این امر بر سرعت اینترنت تاثیر گذار است و نارضایتی را به دنبال داشته است.

وی با تاکید بر اینکه ما به دنبال بهبود پاسخگویی به مشترکین هستیم اظهار داشت: برای رفع مشکلات مشترکین ، مراکز پاسخگویی ۲۰۲۰ متمرکز و تجهیز شده و تعداد پاسخگویان افزایش یافته است. سیستم های این بخش تکمیل و همچنان نیز این بخش در حال توسعه است تا سرعت پاسخگویی افزایش یابد.

دکتر زارعیان با اشاره به اینکه سرعت پاسخگویی به مشکلات مردم در اولویت فعالیت های این شرکت است گفت: برای پاسخگویان و مراکز تماس شاخص هایی برای رسیدگی به سوالات و مشکلات تعیین شد تا برای رفع مشکلات اقدام مطلوب صورت گیرد.