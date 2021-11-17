به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن رحیمیان عصر چهارشنبه در نشستی با مسئولان شورای هیأت‌های مذهبی کشور، ضمن تمجید از فعالیت‌های هیأت‌های مذهبی گفت: مسجد مقدس جمکران آمادگی دارد بستر و زمینه هر نوع همکاری با هیأت‌های مذهبی را فراهم کند و ما خودمان را خدمتگزار سربازان امام زمان (عج) و عاشقان امام حسین (ع) می‌دانیم.

تولیت مسجد مقدس جمکران با بیان اینکه هیأت مذهبی همانند مدرسه‌ای انسان ساز با جذابیت‌های خاص است، افزود: نوجوانان و جوانان با شور و نشاط فراوان در هیأت‌های مذهبی حضور پیدا می‌کنند که پدیده جذابی است.

وی تقویت باورها و اعتقادات دینی مردم را یکی از نیازهای مهم نظام دانست و ادامه داد: هر چه ساز و کار برنامه‌های هیأت‌های مذهبی مستحکم‌تر و در راستای اهداف انقلاب اسلامی و از نظر محتوا عمیق‌تر باشد و با اسلام ناب و شناخت حقایق دین پیوند بخورد، تاثیرگذارتر است.

گفتنی است در ابتدای این دیدار رئیس سازمان هیأت‌ها و تشکل‌های دینی با اشاره به ثبت حدود ۹۳ هزار هیأت مذهبی در کشور و فعالیت ۴۲۰ شورای هیأت‌های مذهبی گفت: هیأت مذهبی بستری نیست که فقط در دهه محرم عزاداری کند، بلکه نهادی است که در عرصه‌های مختلف از جمله کاهش آسیب‌های اجتماعی، توزیع بسته‌های معیشتی میان محرومان، فرزندآوری، سبک زندگی اسلامی و… نقش آفرینی می‌کند.