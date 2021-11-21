به گزارش خبرگزاری مهر، سی و پنجمین دوره رقابت‌های کشتی آزاد نظامیان جهان (سیزم) روزهای ۳۰ آبان و یک آذرماه سال جاری به میزبانی ایران و در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود.

مراسم قرعه کشی این رقابت‌ها با حضور ۷۳ کشتی‌گیر از ۱۴ کشور برگزار شد که قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم که ۵ نفر حضور دارند، احمد محمدنژاد جوان به صورت دوره‌ای با کشتی گیرانی از ارمنستان، پاکستان، سریلانکا و عظمت توسکایف از روسیه مبارزه می‌کند.

در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۹ نفر حضور دارند، محمدباقر یخکشی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف رفیق الاسلام از بنگلادش می‌رود و در صورت پیروزی بر این حریف با برنده کشتی میان هاروتیون مانوکیان از ارمنستان و نمایده سوریه مبارزه خواهد کرد. ناچین مونگوش از روسیه نیز در آن سوی جدول حضور دارد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۵ نفر حضور دارند، مرتضی قیاسی به صورت دوره‌ای با کشتی گیران گینه، سریلانکا، سوریه و آرتور بادتیف از روسیه مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم که ۸ نفر حضور دارند، محمدمهدی یگانه جعفری در دور نخست به مصاف آکاش احمد از پاکستان می‌رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور دوم با برنده کشتی میان آرمان آندرسیان از ارمنستان و چریستوس چریستوفوریدیس از یونان مبارزه خواهد کرد. ناچین کولار از روسیه در بالای جدول این وزن حضور دارد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم که ۹ نفر حضور دارند، فریبرز بابایی در دور نخست به مصاف جلال المردینا از سوریه می‌رود و در صورت غلبه بر این حریف در دور دوم با برنده کشتی میان کامیل ریبسکی از لهستان و خارالدین بن تیلی از تونس مبارزه می‌کند. ماگومد قربان علی اف کشتی گیر مطرح روس و قهرمان جهان در بالای این جدول حضور دارد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۶ نفر حضور دارند، مسابقات در دو گروه سه نفری برگزار می‌شود که بهمن تیموری در A به مصاف حرایر علی خانیان از ارمنستان و انس الخالدی از سوریه می‌رود. دیوید بیتانوف از روسیه در گروه B حضور دارد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۹ نفر حضور دارند، هادی وفایی پور پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان آرتور نایفونوف دارنده برنز المپیک و جهان از روسیه و سادوویک کرزیستوف از لهستان می‌رود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۷ نفر حضور دارند، مسابقات در دور گروه سه و چهار نفری و به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود که محمدحسین میرباغبان در گروه B به مصاف محمد عادل ایرشاد از پاکستان و آندریس اوزولس از لتونی می‌رود. ولادیسلاو والیف کشتی گیر مطرح روس و دارنده مدال برنز جهان در گروه A حضور دارد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۷ نفر حضور دارند، مسابقت در دور گروه سه و چهار نفری و به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود که محمدحسین محمدیان در گروه B به مصاف اریک ژی اویف از روسیه و سیلیا توماس از گینه می‌رود.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۸ نفر حضور دارند، یداله محبی در دور نخست با لیو وا گئورگیان از ارمنستان مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی بر این حریف در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده کشتی میان کامارا محمد سالیو از گینه و کبرکالیانا از سریلانکا می‌رود. آلان خوگایف کشتی گیر مطرح روسیه در بالای جدول این وزن حضور دارد.

بر اساس برنامه این رقابت‌ها، مسابقات کشتی آزاد در اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۴، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم امروز یکشنبه ۳۰ آبان ماه و مسابقات اوزان ۶۱، ۷۰، ۷۹، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم نیز در روز دوشنبه یک آذرماه برگزار خواهد شد.