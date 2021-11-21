محموله میلیاردی لوازم ساختمانی احتکار شده در زاهدان کشف شد

سردار احمد طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای طرح تشدید و مقابله با قاچاق و احتکار کالاهای اساسی مردم و شهروندان، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت استان سیستان و بلوچستان در بازرسی از یک انبار در شهر زاهدان ۷۱۰ هزار عدد انواع لوازم و محصولات خانگی و اتصالات ساختمانی احتکار شده به ارزش ۶۰ میلیارد ریال را کشف و یک متخلف اقتصادی را به مراجع قضائی معرفی کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: همچنین مأموران انتظامی استان سیستان و بلوچستان در شهرستان‌های میرجاوه و ایست و بازرسی گٌشت شهرستان سراوان با اقدام به موقع و تیزهوشانه به ترتیب ۳ دستگاه کامیون بونکردار حاوی ۶۶ هزار لیتر گاز مایع و ۳۲ هزار لیتر بنزین هر دو به صورت قاچاق را توقیف و با شناسایی ۵ متخلف، پرونده و افراد مربوطه را به دستگاه قضائی ارسال و معرفی کردند.