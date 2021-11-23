به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی امروز(سه‌شنبه) هنگام دریافت استوارنامه «آندژی یوزوویچ» سفیر جدید واتیکان در تهران، با تأکید بر اینکه امروز توجه به خدا و معنویت برای جامعه بشری ضروری است، اظهار داشت: براساس آموزهای قرانی، وجه مشترک ما که همان ادیان ابراهیمی باشد موجب اتحاد و انسجام ما می‌ شود.

وی افزود: کسانی که امروز در جهان ظلم می‌کنند، اگر به آموزه‌های مسیح توجه کنند، دیگر مرتکب ظلم نمی‌شوند و واتیکان می تواند در این زمینه نقش فعالی ایفا کند.

رئیس جمهور اظهار داشت: مفاهیم دین مسیح و آنچه پیامبر اکرم(ص) به ما آموختند باید در نشست‌های علمی مباحثه شود تا دیدگاه‌ها به یکدیگر نزدیکتر شود.