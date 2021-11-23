کشاورزان برای کشت گیاهان دارویی تسهیلات قرض الحسنه دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکبخت افزود: بنیاد علوی با ارائه تسهیلات قرض الحسنه، حمایت های فنی و اعتباری، آموزش در مزرعه و خرید تضمینی محصولات تولیدی از کشاورزان علاقه‌مند در بخش گیاهان دارویی حمایت میکند.

وی بیان داشت: در طول دوره کشت بهار و یا سال آینده نیز این حمایت ها ادامه دار خواهد بود.

نیکبخت تصریح کرد: کشت گیاهان دارویی فرصتی مناسب برای اشتغال زایی جوانان و مردم روستاهای شهرستان لنده ایجاد می کند که این فرصت تبدیل به پتانسیل و ظرفیت برای علاقمندان به کسب و کارهای روستایی شده است.

وی افزود: برگزاری کارگاه های توانمندسازی و آموزشی، بازدید از مناطق و طرح های پایلوت می تواند زمینه ساز الگو برداری و توسعه مدل های موفق در تمام مناطق هدف بنیاد علوی و به تبع آن در کل کشور باشد.

نیکبخت یادآور شد: در شهرستان لنده علاوه بر گیاهان دارویی سایر رسته های اشتغال زا مانند صنایع دستی، پرورش دام سبک، پرورش دام سنگین و زنبورداری نیز فعالیت بسیار موثری در زمینه اشتغالزایی و افزایش سطح درآمد و معیشت مردم شهرستان داشته است.