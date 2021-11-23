به گزارش خبرگزاری مهر، منابع محلی به اسپوتنیک اعلام کردند که انفجارهای قوی پایگاه غیرقانونی آمریکا در روستای خراب الجیر در ۵ کیلومتری شهرک الیعربیه در مرز با عراق را لرزانده است.

این منابع اعلام کردند: این حمله بامداد امروز سه شنبه ۲۳ نوامبر رخ داده و طی آن چهار راکت به پایگاه نظامیان آمریکایی شلیک شده است.

منابع مذکور تاکید کردند: به دنبال هدف قرار گرفتن پایگاه غیرقانونی آمریکا، بالگردهای و جنگنده‌های آمریکایی بر فراز منطقه به پرواز درآمدند.

این منابع انفجارهای را بسیار قوی توصیف کردند که صدای آن در سراسر منطقه مرزی شمالی شرق میان سوریه و عراق شنیده شده است.

این منابع تاکید کردند: پایگاه خراب الجیر دومین پایگاه غیرقانونی اشغالگران آمریکایی در سوریه است که در سال ۲۰۱۵ پس از مصادره اراضی کشاورزی زیادی و گرفتن این اراضی از کشاورزان این روستا احداث شده است و شامل پایگاه هوایی و باند فرود بالگرد و هواپیماهای جنگی است.

منطقه پایگاه خراب الجیر نقطه راهبردی میان عراق و سوریه محسوب می‌شود. افسران و نظامیان آمریکایی مستقر در این پایگاه اقدام به سرقت نفت سوریه از چاه‌های تحت اشغال خود می‌کنند و علاوه بر آن نقش لجستیکی در ورود و خروج کاروانهای نظامی آمریکایی و ائتلاف موسوم به بین المللی دارد.