ارتش سوریه مانع عبور کاروان نظامی آمریکا به سمت القامشلی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، ارتش سوریه مانع حرکت یک کاروان نظامی آمریکا در حومه الحسکه شد.

بر اساس این گزارش، یک پست ایست و بازرسی ارتش سوریه در روستای عاکوله در جنوب شرقی شهر القامشلی واقع در حومه شمالی الحسکه از عبور کاروان نظامی وابسته به ائتلاف آمریکا به سمت این شهر ممانعت کرد.

منابع محلی گزارش دادند که این کاروان نظامی شامل پنج خودروی نظامی بود که پست ایست و بازرسی ارتش سوریه آنها را مجبور به عقب نشینی و ترک منطقه کرد.

این در حالی است که اهالی روستای حامو در حومه القامشلی نیز روز گذشته یک کاروان نظامی آمریکا را وادار به ترک این منطقه کردند.