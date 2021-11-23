مازندرانی ها ۱۵۰۰ میلیارد ریال به نیازمندان کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی عصر سه شنبه در حاشیه آئین نهضت کمک‌های مومنانه با بیان اینکه در سال جاری ۱۵۲ میلیارد تومان در قالب کمک‌های مومنانه بین نیازمندان توزیع شد، گفت: امروز نیز ۱۲ هزار بسته معیشتی و دو هزار بسته نوشت افزاری توزیع شده است.

وی با اظهار اینکه برای بسته‌های معیشتی در سال جاری ۸۶ میلیارد تومان صرف شد، گفت: امروز نیز برای بسته‌های معیشتی شش میلیارد تومان و برای نوشت افزارها ۵۰۰ میلیون تومان صرف شده است.

سردار مسلمی با بیان اینکه امسال ۷۸۳ سری جهیزیه بین نیازمندان توزیع شد، ارزش آن را ۲۳۰ میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: هزینه این جهیزیه‌ها از سوی خیران، مردم و پایگاه‌های مقاومت تأمین شده است.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به طرح‌های هفته بسیج، اجتماع ۳۰ هزار نفری بسیجیان را از جمله برنامه‌ها برشمرد و گفت: این برنامه فردا در مصلی‌های استان برگزار می‌شود.

وی اجرای دو هزار و ۴۰۰ پروژه محرومیت زدایی را از دیگر برنامه‌ها بیان کرد و گفت: در هفته بسیج ۹ هزار ویژه برنامه اجرا شده است.