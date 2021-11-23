اولین جلسه اساتید میراث فرهنگی برگزار شد/شکل گیری گفتمان جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی قائممقام و معاون میراثفرهنگی کشور در نشست هماندیشی با اساتید و پیشکسوتان میراثفرهنگی که روز سهشنبه دوم آذر ۱۴۰۰ در سالن فجر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد، گفت: هدف از برگزاری این نشست فراهم کردن تشریکمساعی و تجارب آرا درباره میراثفرهنگی است. این جمع میتواند ما را در ارزیابی وضعیت میراثفرهنگی نسبت به گذشته، توصیف وضع موجود و چشمانداز آینده آن کمک کند.
او افزود: این نخستین نشست هماندیشی است و حدود صد نفر را برای شرکت در این نشست انتخاب کردیم، اما به دلیل محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا حدود ۲۵ نفر امکان حضور داشتند و در جلسات بعدی از نظرات سایر پیشکسوتان و اساتید میراثفرهنگی نیز استفاده خواهیم کرد.
معاون میراثفرهنگی کشور تصریح کرد: دیدگاههای مختلف را در حوزه میراثفرهنگی خواهیم شنید و آنچه را مهم و به صلاح این بخش است، انتخاب میکنیم و در تبیین سیاستها و اولویتهای وزارتخانه که مد نظر ضرغامی است، استفاده خواهیم کرد.
دارابی گفت: درباره ایران بحثهای فراوانی انجام شده و فراتر از تاریخ و گهواره تمدن بشری و میراث کهن است. به دلیل سرمایههای زیادی که کشورمان در حوزه فرهنگ و هنر دارد، دارای جایگاه بالایی در سطح جهانی است.
او افزود: در دوره مدیریت ضرغامی در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفتمان جدیدی مبنی بر تغییر، تحول، توسعه و نوآوری به وجود آمده و با برگزاری چنین نشستهایی مؤلفههای این گفتمان را جستجو میکنیم.
قائممقام وزیر میراثفرهنگی بیان کرد: در یک قرن اخیر میراثفرهنگی بر نگاه دولتمحور شکل گرفته و جایگاه آن ارتقا پیدا کرده است، نظام ما مردم پایه است و برای اینکه میراثفرهنگی را تبدیل به فرهنگ عمومی کنیم باید نظرات اساتید و پیشکسوتان میراثفرهنگی را اضافه کنیم.
دارابی عنوان کرد: با توجه به ظرفیتی که در حوزه میراثفرهنگی وجود دارد، برای صدور خدمات علمی و فرهنگی باید موضوعات مختلفی را دنبال کنیم.
معاون میراثفرهنگی کشور گفت: نکته بعدی که باید موردتوجه قرار گیرد این است که جایگاه میراثفرهنگی در حوزه برنامه توسعه کشور چیست؟
او ادامه داد: میراثفرهنگی امری تکبعدی نیست، روح حاکم بر جامعه حقیقت فرهنگی هر ملت است. با اتکا به میراثفرهنگی کهن میتوانیم به استقلال واقعی دست پیدا کنیم و در مقابل بیگانگان بایستیم.
قائم مقام وزیر میراثفرهنگی گفت: در دوره مدیریت مهندس ضرغامی در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفتمان جدیدی مبنی بر تغییر، تحول، توسعه و نوآوری به وجود آمده و از برگزاری چنین نشستهایی مؤلفههای این گفتمان را جستجو میکنیم.
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