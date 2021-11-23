سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۲۹ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده و ۱۷ بیمار نیز باحال عمومی خوب ترخیص شدند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۷۸ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند که هشت نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بوده و پنج نفر در وضعیت حاد این بیماری قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به فوت دو بیمار کرونایی طی شبانه روز گذشته بیان کرد: از ابتدای شیوع کرونا تا کنون دو هزار و ۲۰ نفر در استان بوشهر به علت ابتلاء به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد کل مبتلایان را ۸۸ هزار و ۸۲۰ نفر عنوان کرد.